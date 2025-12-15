Cali ofrece millonaria recompensa para capturar a los delincuentes más buscados

Resumen: Cali ofrece hasta $50 millones de recompensa por información que permita capturar a los delincuentes más buscados. La Policía ya capturó a cinco y mantiene operativos reforzados antes de la Feria de Cali.

Las autoridades de Cali anunciaron una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita la captura de los delincuentes más buscados de la ciudad, señalados de estar involucrados en delitos de alto impacto como homicidio, hurto, microtráfico y porte ilegal de armas de fuego. La medida hace parte de una estrategia de refuerzo de seguridad previa a la realización de la Feria de Cali.

De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana, el trabajo investigativo ya ha permitido la captura de cinco personas que integraban este listado prioritario. Sin embargo, tres presuntos delincuentes continúan prófugos, por lo que se intensificó el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que facilite su ubicación.

“Se trata de Cristian Alejandro, Marlon y Carlos Mauricio. Necesitamos que la ciudadanía nos ayude a ubicar a estos delincuentes”, señaló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali, al reiterar que cualquier información será recibida de manera confidencial y segura.

Estas personas hacen parte de un grupo priorizado por las autoridades debido a su presunta participación en homicidios, robos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Según la Policía, su captura es clave para reducir los índices de violencia que afectan distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.

En paralelo, y como parte del despliegue de seguridad previo a las festividades decembrinas, la Policía desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los del Plan’, dedicada al tráfico de estupefacientes y vinculada a varios homicidios en diferentes comunas de la ciudad. Durante el operativo fueron capturadas 16 personas y se incautaron armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.

Las autoridades indicaron que los controles se mantendrán de manera permanente en distintos puntos de Cali, con operativos simultáneos y acciones de inteligencia orientadas a debilitar las estructuras delincuenciales que operan en la ciudad.

Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de forma anónima a través de las líneas oficiales, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar la seguridad antes, durante y después de la Feria de Cali.

El cartel de 'Los más Buscados' es una herramienta en la lucha contra la criminalidad. Gracias a la información de la ciudadanía y al trabajo permanente con las autoridades ya fueron capturados 5 de ellos. Reiteramos la bolsa de recompensas, comunícate 3213945156 o 3143606293. pic.twitter.com/pYJ3bTMRTR — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) December 15, 2025

