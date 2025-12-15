Chile repudia declaraciones de Petro contra el presidente electo José Antonio Kast

Resumen: Chile presentó una nota de protesta a Colombia por los dichos del presidente Gustavo Petro contra José Antonio Kast, calificándolos como una intromisión en la política interna chilena.

El Gobierno de Chile presentó este lunes 15 de diciembre una nota de protesta diplomática a Colombia tras calificar como “inaceptables” las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast, luego de su victoria en la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo.

La protesta marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones entre ambos países y abre un debate regional sobre los límites del pronunciamiento político entre gobiernos.

De acuerdo con el canciller chileno, Alberto van Klaveren, la nota fue entregada formalmente al embajador de Colombia en Santiago como expresión de la molestia oficial frente a los comentarios publicados por Petro en su cuenta de X, en los que calificó a Kast como “fascista” y lo señaló como “hijo de Hitler”.

Para el Gobierno chileno, estos mensajes constituyen una intromisión directa en asuntos internos y una falta de respeto a la decisión soberana del electorado.

“La posición del Estado de Chile es clara: las decisiones democráticas de nuestro país deben ser respetadas desde cualquier parte del mundo”, afirmó van Klaveren.

La postura fue respaldada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien subrayó que la democracia chilena se construyó precisamente para garantizar que la voluntad popular sea acatada, independientemente de afinidades ideológicas.

La nota de protesta de Chile se produce pese a que el presidente Petro es considerado un aliado ideológico del actual mandatario chileno, Gabriel Boric. Sin embargo, el Ejecutivo chileno dejó claro que la afinidad política no justifica pronunciamientos que cuestionen el resultado de un proceso electoral legítimo.

Las declaraciones del presidente colombiano incluyeron mensajes en los que aseguró que “el fascismo avanza” en América Latina y que nunca estrecharía la mano de “un nazi o un hijo de nazi”, en referencia al pasado familiar de Kast.

Para el Gobierno chileno, más allá de los antecedentes históricos, los señalamientos de Petro afectan la dignidad del cargo presidencial y desconocen la decisión mayoritaria del pueblo chileno. José Antonio Kast asumirá la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, por un período de cuatro años.

