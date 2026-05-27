Resumen: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas de hasta $640 millones y una ofensiva total contra alias 'Chala' y 'Primo Gay' en Antioquia.

MinDefensa ofrece hasta $640 millones por alias ‘Chala’ y ‘Primo Gay’, cabecillas de las disidencias de las FARC

Este miércoles 27 de mayo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus canales oficiales para ratificar la peligrosidad y el accionar delictivo de los principales mandos de las disidencias de las FARC que siembran en el departamento de Antioquia.

El jefe de la cartera advirtió que la Fuerza Pública mantiene una férrea ofensiva militar y de inteligencia para capturar o neutralizar a los lugartenientes que operan bajo las órdenes directas de alias Calarcá.

El pronunciamiento del ministro Sánchez puso en la mira judicial a tres objetivos de alto valor para la seguridad del noroccidente del país.

“Alias Chala, Primo Gay y Calarcá son amenazas directas para el pueblo colombiano. Estos criminales, responsables de torturas, dolor y violencia contra familias y campesinos, intentan evadir la justicia mediante engaños”, aseveró el funcionario.

En respuesta a las acciones delictivas cometidas contra las comunidades del departamento, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta $500 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Chala’ y de hasta $640 millones de pesos por alias ‘Primo Gay’, ambos mandos medios encargados de sostener las finanzas y las redes del microtráfico de la Estructura 36.

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Desde la capital antioqueña y los municipios priorizados de las subregiones del Norte y Nordeste, los batallones del Ejército Nacional y comandos de la Policía arreciaron los operativos de control territorial y asaltos a campamentos.

El Ministerio enfatizó que esta ofensiva sin tregua tiene como único fin desmantelar el control mafioso que estos grupos ejercen sobre el campesinado, instando a la ciudadanía a cooperar a través de las líneas de denuncia protegidas.

Las agencias de inteligencia militar insistieron en que los despliegues de tropas no van a cesar en los territorios hasta que el peso de la ley recaiga sobre los cabecillas que persisten en dinamizar el terrorismo y la extorsión en Antioquia.

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