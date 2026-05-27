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Resumen: Un presunto caso de maltrato animal en Bosa quedó registrado en video. Colectivos animalistas piden intervención urgente de las autoridades.

¡Casi lo ahorca! Piden rescatar a un perro tras denuncia de grave maltrato en Bogotá

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado rechazo en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece un hombre sometiendo violentamente a un perro de raza Beagle en Bogotá.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, provocaron llamados de ciudadanos y colectivos animalistas para que las autoridades intervengan de manera urgente.

En el video se observa a un hombre sentado en lo que sería un parqueadero mientras sostiene al canino por el cuello utilizando sus manos y una correa. En varios momentos, el animal intenta escapar, pero es retenido y arrastrado nuevamente por el sujeto.

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Las imágenes también muestran al sujeto suministrándole al canino una sustancia desconocida contenida en un recipiente que tenía cerca. La presunta situción de maltrato animal incrementó la preocupación de la comunidad, que teme por el estado de salud y bienestar del animal.

Ante la difusión del caso, colectivos animalistas comenzaron a convocar un plantón para exigir la entrega y protección del perro. Algunas personas también expresaron temor de que el hombre tenga otros animales bajo su cuidado en condiciones similares.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni se conoce cuál es el estado actual del canino.

En Bosa Atalayas sorprenden a un hombre maltratando a un peludito,al parecer porque no quería comer ese tipo de alimentos 🤦.@AnimalesBOG @AlcaldiadeBosa @PlataformaALTO @Bogota pic.twitter.com/9UkhMyF7m9 — Bosa B7 (@bosa_b7) May 27, 2026

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