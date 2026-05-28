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    Recompensa de hasta $80 millones: así buscan frenar la guerra criminal en Itagüí

    La tensión sigue creciendo en Itagüí y ahora las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $80 millones para capturar a los responsables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Recompensa de hasta $80 millones: así buscan frenar la guerra criminal en Itagüí
    Foto sacada de redes sociales.
    Recompensa de hasta $80 millones: así buscan frenar la guerra criminal en Itagüí

    Resumen: La recompensa llegó hasta los $80 millones para capturar a los responsables de la violencia y la guerra entre bandas en El Ajizal y otros sectores del municipio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La crisis de seguridad en varios sectores de Itagüí llevó a las autoridades a anunciar una recompensa millonaria para dar con el paradero de los responsables de la reciente ola de violencia que golpea a la vereda El Ajizal y zonas cercanas como El Beneficio, Los Gómez y El Porvenir.

    La alcaldía de Itagüí confirmó que entregará hasta $80 millones a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los integrantes de las estructuras criminales que actualmente se disputan el control territorial en esa zona del sur del Valle de Aburrá.

    De acuerdo con las autoridades, detrás de esta confrontación estarían grupos delincuenciales dedicados al microtráfico, la extorsión y el cobro de vacunas.

    La situación se agravó tras varios homicidios ocurridos en los últimos días, además de denuncias por amenazas a comerciantes y circulación de panfletos intimidatorios que generaron temor entre los habitantes.

    Ante el aumento de los hechos violentos, el alcalde Diego Torres encabezó un operativo conjunto con la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

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    Las acciones incluyeron sobrevuelos del helicóptero Halcón, uso de drones y patrullajes terrestres en diferentes puntos de la zona rural.

    Durante los procedimientos fueron capturadas seis personas, entre ellas presuntos responsables de distribuir los panfletos amenazantes.

    También se logró la incautación de armas de fuego, municiones de fusil, drogas y el desmantelamiento de una bodega que, según las investigaciones, era utilizada como centro logístico por estas estructuras criminales.

    La alcaldía reiteró que la recompensa Itagüí busca incentivar la colaboración ciudadana para recuperar la tranquilidad en el municipio. Las denuncias podrán realizarse de manera confidencial a través de la Central de Monitoreo de Itagüí y las líneas oficiales de la Policía Nacional.

    El mandatario aseguró que no permitirán que estos grupos se consoliden en el territorio y afirmó que continuarán las operaciones hasta desarticular completamente las organizaciones ilegales que operan en el sector.

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