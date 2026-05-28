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Resumen: SIATA acaba de emitir un reporte urgente confirmando el desarrollo de intensas precipitaciones en el sur del área metropolitana en la tarde de este jueves.

¡Alerta por aguacero! Fuertes lluvias azotan el sur del Valle de Aburrá

Minuto30.com .- Si estás en Sabaneta o sus alrededores, seguramente ya estás sintiendo el rigor del clima. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) acaba de emitir un reporte urgente confirmando el desarrollo de intensas precipitaciones en el sur del área metropolitana en la tarde de este jueves.

Reporte pluviométrico (Corte 1:08pm)

De acuerdo con la red de monitoreo en tiempo real, en un lapso de apenas 5 minutos se ha registrado una rápida acumulación de agua:

Envigado: Es el municipio que está soportando el mayor volumen de agua en este momento, registrando acumulados máximos de hasta 8 mm, lo que representa una lluvia de muy alta intensidad en muy poco tiempo.

Sabaneta y La Estrella: Presentan precipitaciones significativas con acumulados máximos de 1 mm durante el mismo periodo.

Recomendaciones de prevención

Dado que las lluvias de esta intensidad (especialmente como las que caen sobre Envigado) pueden generar encharcamientos rápidos, deprimidos inundados y reducción drástica de la visibilidad, se recomienda a la ciudadanía:

Conducir con extrema precaución, encender las luces y reducir la velocidad.

Evitar transitar por zonas con historial de inundación o deprimidos viales.

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Estar atentos a posibles aumentos repentinos en los caudales de las quebradas locales.

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¡Si tienes que salir, no olvides la sombrilla y conduce con cuidado!