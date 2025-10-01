Resumen: Autoridades ofrecen recompensa de $50 millones por información sobre el ataque en Anorí que dejó un subteniente muerto y tres soldados heridos.

Ofrecen millonaria recompensa por responsables del ataque en Anorí que dejó un subteniente muerto

Las autoridades de Antioquia anunciaron una recompensa de hasta $50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque contra tropas del Ejército en el municipio de Anorí.

La ofensiva, atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc, dejó como resultado la muerte del subteniente Brayan David Bello Serrano y tres soldados heridos, quienes actualmente reciben atención médica en la Cuarta Brigada de Medellín.

El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien aseguró que esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana y avanzar con rapidez en la investigación para dar con los cabecillas alias “Chejo” y alias “Primo Gay”, señalados como responsables del hostigamiento.

El ataque ocurrió en la vereda Las Lomitas, donde los uniformados fueron víctimas de la activación de un artefacto explosivo improvisado. Tras el hecho, las autoridades reforzaron la presencia militar en la zona y recalcaron que el pago de la recompensa se garantizará bajo absoluta reserva para quienes entreguen información veraz.

