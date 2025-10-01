Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Personería de Medellín investiga a cuatro exfuncionarios por presunta financiación política

Minuto30.com .- La Personería Distrital de Medellín ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía Distrital por presunta participación indebida en política.

La investigación busca esclarecer si los exservidores aportaron dineros a la corporación «El Futuro se Parece a Nosotros», lo que constituiría una conducta indebida por financiación directa o indirecta de campañas políticas.

Los exfuncionarios investigados por la Personería son:

Andree Ana María Valle Villegas , exsecretaria de las Mujeres.

, exsecretaria de las Mujeres. Jennifer Andree Uribe Montoya , exsecretaria de Salud.

, exsecretaria de Salud. Sergio Andrés López Muñoz , exdirector de Planeación.

, exdirector de Planeación. Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social.

La Personería busca establecer si estas conductas infringieron el régimen disciplinario, al vincular recursos públicos o personales a una corporación que tendría fines políticos.

Una vez finalice la fase probatoria, el Personero Delegado decidirá si el caso se archiva o si se formula un pliego de cargos contra los exfuncionarios.

Personería Distrital de Medellín Apertura Investigación Disciplinaria contra cuatro exfuncionarios adscritos a la Alcaldía Distrital de Medellín.#PersoneríaParaTodos pic.twitter.com/dwbg2G8alj — Personería Distrital de Medellín (@personeriamed) October 1, 2025

