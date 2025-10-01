personeria de mede
Personería de Medellín investiga a cuatro exfuncionarios por presunta financiación política

Resumen: La Personería de Medellín abre investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía por presunta participación indebida en política al financiar la corporación "El Futuro se Parece a Nosotros".

Minuto30.com .- La Personería Distrital de Medellín ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía Distrital por presunta participación indebida en política.

La investigación busca esclarecer si los exservidores aportaron dineros a la corporación «El Futuro se Parece a Nosotros», lo que constituiría una conducta indebida por financiación directa o indirecta de campañas políticas.

Los exfuncionarios investigados por la Personería son:

  • Andree Ana María Valle Villegas, exsecretaria de las Mujeres.
  • Jennifer Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud.
  • Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación.
  • Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social.

La Personería busca establecer si estas conductas infringieron el régimen disciplinario, al vincular recursos públicos o personales a una corporación que tendría fines políticos.

Una vez finalice la fase probatoria, el Personero Delegado decidirá si el caso se archiva o si se formula un pliego de cargos contra los exfuncionarios.

