Resumen: Ofrecen $100 millones de recompensa por alias 'La Mona', señalada de extorsionar a comerciantes en el Norte de Antioquia para el Frente 36.

¡Cayó en la mira de las autoridades! Ofrecen hasta $100 millones por alias ‘La Mona’, la mujer que aterroriza a comerciantes

Las autoridades de Antioquia incrementaron las acciones de fuerza contra las estructuras criminales en la subregión del Norte mediante el anuncio de una importante recompensa de hasta $100 millones de pesos, por alias ‘La Mona.

El incentivo económico busca recolectar información veraz que permita la individualización, judicialización y captura de alias ‘La Mona’ o ‘La Caucana’, presunta integrante del Frente 36 de las disidencias armadas, señalada como la principal dinamizadora de cobros extorsivos en perjuicio del gremio de comerciantes locales.

La medida fue dada a conocer por el gobernador Andrés Julián Rendón en el marco de un consejo extraordinario de seguridad desarrollado en el corregimiento San Pablo, perteneciente al municipio de Santa Rosa de Osos.

Durante el encuentro institucional, en el que se analizaron las recientes perturbaciones al orden público que generaron el desplazamiento forzado de decenas de ciudadanos, se fijaron estrategias operativas para blindar el territorio y contrarrestar la delincuencia.

Para ello, la Fuerza Pública dispondrá controles permanentes en los sectores de Villanueva, Brasil, Vega Botero, El Caney, Guanacas y San Pablo, así como puestos de verificación vial en Puente Gabino y El Haitón.

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En el desarrollo de la estrategia, el mandatario departamental solicitó la permanencia de las unidades especializadas del Gaula de la Policía y del Ejército en la zona hasta neutralizar el flagelo financiero de las organizaciones al margen de la ley.

Además del anuncio de la recompensa, el gobierno regional advirtió que ya se tienen identificados a varios colaboradores de la estructura armada, por lo que las acciones judiciales también se extenderán hacia las redes de apoyo que facilitan las operaciones delictivas en esta zona del territorio antioqueño.

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