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Resumen: Tony es un gatito que está perdido y su familia lo busca con mucha preocupación. Se perdió el domingo 30 en la madrugada, en Quinta Linda, Medellín .

¿Lo has visto? Tony está perdido en Medellín y necesita volver a casa

Tony es un gatito que está perdido y su familia lo busca con mucha preocupación. Se perdió el domingo 30 en la madrugada, en Quinta Linda, Medellín.

Tony está en tratamiento médico, por lo que necesita continuar con sus cuidados y alimentación especial. Es muy importante que pueda regresar pronto con su familia.

Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 321 568 0477. Por favor, compartan esta información para ayudar a que Tony vuelva a casa.