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    ¿Lo has visto? Tony está perdido en Medellín y necesita volver a casa

    Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 321 568 0477

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MASCOTA TONY
    ¿Lo has visto? Tony está perdido en Medellín y necesita volver a casa

    Resumen: Tony es un gatito que está perdido y su familia lo busca con mucha preocupación. Se perdió el domingo 30 en la madrugada, en Quinta Linda, Medellín.

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    Tony es un gatito que está perdido y su familia lo busca con mucha preocupación. Se perdió el domingo 30 en la madrugada, en Quinta Linda, Medellín.

    Tony está en tratamiento médico, por lo que necesita continuar con sus cuidados y alimentación especial. Es muy importante que pueda regresar pronto con su familia.

    Si alguien lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 321 568 0477. Por favor, compartan esta información para ayudar a que Tony vuelva a casa.

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