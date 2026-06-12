Resumen: Las autoridades ofrecen hasta $100 millones por información que permita ubicar a alias La Enfermera, integrante de las disidencias señalada de aparecer en el video sobre la masacre de Remedios.

Video de las disidencias dejó en el radar de las autoridades a alias ‘La Enfermera’

Las autoridades identificaron a alias ‘La Enfermera’, una presunta integrante del Frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura que hace parte del bloque Magdalena Medio.

Esta sería la mujer que apareció leyendo el comunicado en el que el grupo armado se atribuyó la masacre de cuatro personas en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia.

Alias ‘La Enfermera’ o Samanta, quien, según información de inteligencia, ha participado en la difusión de los pronunciamientos públicos de esta organización ilegal.

Tras su identificación, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien suministre información que permita establecer su ubicación y facilitar su captura.

La decisión se produce luego de la circulación de un video en el que la estructura armada reconoce su responsabilidad en el asesinato de cuatro personas ocurrido en la vereda Las Camelias.

Lea también: El cuerpo de William Ferney Carmona se encuentra en Medicina Legal

En el material audiovisual, la mujer entrega la versión del grupo armado sobre los hechos, asegurando que las víctimas tendrían supuestos vínculos con el Clan del Golfo.

Sin embargo, las investigaciones oficiales indican que antes del hallazgo de los cuerpos se registró el secuestro de las víctimas, así como la quema de viviendas y la aparición de elementos propagandísticos relacionados con la organización ilegal en la zona.

La recompensa por alias ‘La Enfermera’ hace parte de un cartel de los más buscados del Frente 4. En este también figuran alias ‘John Fiera’, señalado cabecilla de la estructura y por quien se ofrecen hasta $300 millones de pesos; alias ‘Joan Veneco’, por quien hay una recompensa de hasta $100 millones; y alias ‘Chuzo’ o ‘Matías’, también incluido dentro de las acciones de búsqueda de las autoridades.

La Gobernación de Antioquia reiteró que la información suministrada por la ciudadanía será manejada bajo estricta reserva.

Más noticias de Antioquia