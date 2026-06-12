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    El cuerpo de William Ferney Carmona se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares de William Ferney Carmona Álvarez que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE WILLIAM FERNEY CARMONA ALVAREZ
    El cuerpo de William Ferney Carmona se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de William Ferney Carmona Álvarez, de 51 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de julio de 1974 en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de William Ferney Carmona Álvarez, de 51 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de julio de 1974 en Medellín.

    De acuerdo con la información suministrada, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 10 de junio de 2026. La entidad no proporciona mayores detalles en el comunicado, limitándose a la identificación de la persona y la fecha de ingreso.

    Medicina Legal solicita a los familiares de William Ferney Carmona Álvarez que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y adelantar los trámites correspondientes.


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