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    Se fugó alias ‘Julito’, el sicario de 17 años responsable de más de 30 homicidios

    El peligroso alias ‘Julito’ aprovechó un descuido en una cita médica para escapar de sus custodios en Bogotá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Se fugó alias 'Julito', el sicario de 17 años responsable de más de 30 homicidios
    Foto sacada de redes sociales.
    Se fugó alias ‘Julito’, el sicario de 17 años responsable de más de 30 homicidios

    Resumen: Autoridades ofrecen $40 millones de pesos de recompensa por alias 'Julito', el sicario de 17 años que se fugó en Bogotá y es buscado en Bucaramanga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las alarmas de seguridad nacional se encendieron tras la confirmación por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre la fuga de alias ‘Julito’, un adolescente de 17 años.

    Este joven es señalado de ser un sanguinario sicario con más de 30 crímenes en su historial, que logró fugarse de la custodia de las autoridades en Bogotá.

    Alias ‘Julito’, que pertenece a la temida estructura criminal ‘Los del Sur’, se encontraba en la capital del país bajo la tutela de la correccional de menores, pero aprovechó un traslado a una cita médica para burlar a los funcionarios del ICBF que lo acompañaban.

    Lea también: ¡Se fue al hueco! Bus del SITP terminó volcado en plena obra de la 68 con pasajeros a bordo

    Este peligroso delincuente, que está a pocas semanas de cumplir la mayoría de edad, es recordado por la sevicia de sus actos, entre ellos el asesinato de su propia exnovia, una menor de 16 años, crimen que quedó registrado en videos de seguridad.

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    Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander han unido esfuerzos para agilizar su detención.

    En un anuncio oficial, la alcaldía ofreció $10 millones de pesos, mientras que el gobierno departamental puso sobre la mesa hasta $30 millones de pesos, por información certera que facilite su ubicación.

    El General William Quintero, comandante de la Policía, advirtió que la fuga de este individuo representa una amenaza inminente, ya que su perfil criminal indica una alta probabilidad de que intente regresar a la capital santandereana para retomar el control de sus rentas ilícitas.

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