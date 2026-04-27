Resumen: Autoridades ofrecen $40 millones de pesos de recompensa por alias 'Julito', el sicario de 17 años que se fugó en Bogotá y es buscado en Bucaramanga.

Se fugó alias ‘Julito’, el sicario de 17 años responsable de más de 30 homicidios

Las alarmas de seguridad nacional se encendieron tras la confirmación por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre la fuga de alias ‘Julito’, un adolescente de 17 años.

Este joven es señalado de ser un sanguinario sicario con más de 30 crímenes en su historial, que logró fugarse de la custodia de las autoridades en Bogotá.

Alias ‘Julito’, que pertenece a la temida estructura criminal ‘Los del Sur’, se encontraba en la capital del país bajo la tutela de la correccional de menores, pero aprovechó un traslado a una cita médica para burlar a los funcionarios del ICBF que lo acompañaban.

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Este peligroso delincuente, que está a pocas semanas de cumplir la mayoría de edad, es recordado por la sevicia de sus actos, entre ellos el asesinato de su propia exnovia, una menor de 16 años, crimen que quedó registrado en videos de seguridad.

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Ante la gravedad de la situación, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander han unido esfuerzos para agilizar su detención.

En un anuncio oficial, la alcaldía ofreció $10 millones de pesos, mientras que el gobierno departamental puso sobre la mesa hasta $30 millones de pesos, por información certera que facilite su ubicación.

El General William Quintero, comandante de la Policía, advirtió que la fuga de este individuo representa una amenaza inminente, ya que su perfil criminal indica una alta probabilidad de que intente regresar a la capital santandereana para retomar el control de sus rentas ilícitas.

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