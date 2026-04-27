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Resumen: Un bus del SITP se volcó y cayó en las obras de la carrera 68 con calle 9 en Bogotá. Bomberos rescataron a los pasajeros; hay tres heridos.

¡Se fue al hueco! Bus del SITP terminó volcado en plena obra de la 68 con pasajeros a bordo

Un aparatoso accidente de tránsito sacudió la mañana de este lunes, 27 de abril, en el suroccidente de Bogotá. Un bus del sistema zonal SITP, que cubría la ruta 661 Península, perdió el control y terminó volcado lateralmente dentro de una de las profundas excavaciones de las obras de TransMilenio que se adelantan sobre la avenida carrera 68.

El siniestro ocurrió exactamente a la altura de la calle novena, sentido norte-sur, en el punto donde se construye el deprimido vial que conectará la troncal de las Américas con el nuevo corredor de transporte.

De acuerdo con el reporte oficial de los Bomberos de Bogotá, el vehículo quedó recostado sobre su costado derecho tras traspasar la malla de seguridad que delimita la zona de construcción.

Testigos y trabajadores de la obra fueron los primeros en reaccionar, ayudando a los ocupantes a salir del bus a través de las ventanillas superiores.

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Al lugar de la emergencia acudieron unidades de las estaciones de Kennedy, Venecia y Central, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

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Hasta el momento, el reporte médico indica que al menos tres personas resultaron heridas, incluido el conductor del bus, aunque afortunadamente las lesiones no revisten gravedad según las valoraciones iniciales.

La Secretaría de Movilidad ordenó un cierre temporal de la calzada para permitir que una grúa de gran capacidad realizara las maniobras de extracción del bus del SITP desde el foso de la obra.

Por su parte, TransMilenio S.A. emitió un comunicado lamentando lo sucedido y aseguró que colaborará con las autoridades para establecer si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o condiciones externas de la vía.

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