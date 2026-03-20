Aumentan a $200 millones la recompensa por alias ‘El Flaco’, cabecilla de ‘La Miel’

Resumen: Suben a $200 millones la recompensa por alias “El Flaco”, cabecilla de ‘La Miel’, ante alerta por expansión criminal en Antioquia.

En medio de un consejo de seguridad extraordinario, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció el aumento de la recompensa por información que permita la captura de alias ‘El Flaco’, señalado cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘La Miel’.

El incentivo económico pasó de $50 a $200 millones de pesos, en una decisión que responde a la alta peligrosidad del delincuente y a los reportes de inteligencia que advierten sobre su presunta intención de expandir su accionar criminal hacia otras zonas del departamento.

El anuncio se dio tras una reunión con los alcaldes de La Estrella, Itagüí, Envigado, Sabaneta y Caldas, municipios donde se busca fortalecer las estrategias de seguridad ante posibles riesgos de expansión delictiva.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Flaco’ es considerado el máximo líder de ‘La Miel’, estructura criminal con fuerte injerencia en el municipio de Caldas. Sin embargo, investigaciones recientes indicarían que presuntamente estaría adelantando movimientos para extender sus operaciones de microtráfico hacia el suroeste antioqueño.

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El mandatario departamental aseguró que el incremento de la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar su captura, considerada una prioridad estratégica para la seguridad del área metropolitana y el departamento.

Las autoridades también reiteraron que la entrega de información se manejará bajo estricta reserva, garantizando la protección de quienes aporten datos que permitan la ubicación y judicialización del señalado cabecilla.

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