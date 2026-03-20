Resumen: El mundo del entretenimiento se viste de luto tras el fallecimiento de la leyenda de las artes marciales y el cine de acción, Chuck Norris, quien murió a los 86 años en Hawái debido a una emergencia médica repentina. El protagonista de Walker, Texas Ranger y eterno rival de Bruce Lee deja un legado inigualable que trasciende la pantalla, habiéndose convertido en un ícono de la cultura popular y en el centro de un fenómeno de internet que lo elevó a la categoría de mito invencible.

Falleció Chuck Norris, uno de los más grandes actores de la pantalla gigante en la historia

El mundo del cine de acción y las artes marciales ha perdido a su máximo referente. Chuck Norris, el icónico protagonista de Walker, Texas Ranger y objeto de un sinfín de leyendas sobre su supuesta invencibilidad, falleció en las últimas horas a los 86 años de edad.

La noticia fue confirmada por su familia este viernes a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales. Según los primeros reportes, el actor sufrió una emergencia médica repentina mientras se encontraba en la isla de Kauai, Hawái. Aunque fue hospitalizado de urgencia, su familia aseguró que partió en paz y rodeado de sus seres queridos.

Un legado más allá de la pantalla

Carlos Ray Norris, nacido en 1940, no solo fue una estrella de cine; fue un auténtico maestro de artes marciales que fundó su propio sistema de combate (Chun Kuk Do) y sirvió en la Fuerza Aérea de los EE. UU. Su salto a la fama mundial ocurrió tras su mítica pelea contra Bruce Lee en Way of the Dragon (1972), dando inicio a una carrera que lo consolidó como el “tipo duro” por excelencia en películas como Missing in Action y The Delta Force.

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“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia”, expresó su círculo cercano en el comunicado oficial.

El hombre que se convirtió en mito

Más allá de sus logros físicos, Norris vivió un segundo auge en la década de los 2000 gracias a los “Chuck Norris Facts”, una serie de bromas virales que exageraban sus habilidades hasta lo divino. Irónicamente, fuentes cercanas al hospital mencionaron que, incluso en sus últimas horas, el actor se mantuvo de buen humor y bromeando con el personal médico, demostrando esa fortaleza de espíritu que lo caracterizó hasta el final.

Con su partida, se cierra un capítulo dorado del cine de acción, aunque como dicen sus fans en redes sociales: “Chuck Norris no murió, simplemente el cielo necesitaba un nuevo guardián”.

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