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    Ofrecen millonaria recompensa por crimen de adolescente hallado semienterrado en Itagüí

    Ofrecen recompensa por información sobre la muerte de un adolescente en Itagüí. Autoridades buscan a los responsables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ofrecen millonaria recompensa por crimen de adolescente hallado semienterrado en Itagüí
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Ofrecen millonaria recompensa por crimen de adolescente hallado semienterrado en Itagüí

    Resumen: Autoridades ofrecen hasta $40 millones de recompensa por información sobre el homicidio de un adolescente en Itagüí. Investigación sigue en curso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $40 millones de pesos para dar con los responsables del homicidio de un adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de Itagüí, en un caso que aún es materia de investigación.

    El hallazgo se produjo en el sector El Ajizal, donde unidades policiales ubicaron un cadáver que habría sido enterrado en una fosa improvisada y envuelto en un costal. Aunque la identificación oficial está en proceso, versiones preliminares indicarían que correspondería al menor reportado como desaparecido días atrás en el barrio Porvenir.

    De acuerdo con información conocida hasta el momento, el joven habría sido visto por última vez el pasado domingo 15 de marzo, tras lo cual su familia inició una intensa búsqueda con apoyo de la comunidad y las autoridades.

    Las circunstancias del crimen son objeto de análisis por parte de los organismos de investigación, que intentan establecer qué habría ocurrido en esta zona de difícil acceso.

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    Frente a la gravedad de los hechos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que se dispuso de un equipo especial conformado por unidades del Grupo de Infancia y Adolescencia, así como personal de investigación criminal, con el fin de esclarecer lo sucedido.

    Como parte de las acciones para avanzar en el caso, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar y capturar a los responsables, ofreciendo una recompensa de hasta $40 millones de pesos.

    Mientras avanzan las labores forenses y judiciales, el caso mantiene en alerta a la comunidad, a la espera de resultados que permitan esclarecer este hecho que ha generado conmoción en el sur del Valle de Aburrá.

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