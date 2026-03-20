Congestión en El Dorado: largas filas en migración afectan salidas internacionales

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Resumen: Congestión en El Dorado genera largas filas en migración y retrasos en vuelos internacionales durante inicio de puente festivo en Colombia.

Desde las primeras horas de este viernes 20 de marzo, el Aeropuerto Internacional El Dorado registra una fuerte congestión en la zona de salidas internacionales, generando largas filas y preocupación entre los viajeros en pleno inicio del puente festivo en el país.

A través de redes sociales, se han difundido imágenes que evidencian pasillos colapsados y extensos tiempos de espera en los filtros migratorios.

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De acuerdo con información preliminar, la saturación no responde únicamente al aumento habitual de viajeros durante un fin de semana largo. Entre las causas señaladas se encuentra un incremento significativo de personas que viajan hacia eventos internacionales, así como un alto número de familias que se desplazan con menores de edad.

Este último factor resulta determinante, ya que los controles migratorios para niños y adolescentes requieren validaciones adicionales de documentos y permisos, lo que ralentiza el flujo en los puntos de atención de Migración Colombia.

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Hasta el momento, ni las autoridades aeroportuarias ni Migración Colombia han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación o posibles medidas de contingencia para mitigar la congestión.

Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros llegar con suficiente antelación: al menos tres horas antes para vuelos internacionales y dos horas para trayectos nacionales, con el fin de evitar contratiempos.

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