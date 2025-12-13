¡Alertan por plata, pólvora y licor! Policía de Antioquia reitera recomendaciones de seguridad en Navidad

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Melissa Noreña

    En plena Navidad, la Policía Nacional en Antioquia lanzó un llamado contundente a la ciudadanía para prevenir hechos que cada año empañan las celebraciones decembrinas.

    Bajo la estrategia institucional ‘Navidad con Propósito’, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones enfocadas en la seguridad financiera, la prevención del uso de pólvora y el consumo responsable de licor, con el objetivo de reducir riesgos y proteger la vida.

    Uno de los principales frentes de atención durante esta Navidad es el manejo del dinero, especialmente por el pago de la prima.

    La Policía recomendó evitar portar grandes sumas de efectivo, privilegiar transferencias electrónicas y utilizar únicamente canales bancarios oficiales. Además, sugirió que los retiros de dinero se realicen acompañados y recordó que los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento gratuito de la Policía para prevenir hurtos.

    También insistió en no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y mantener absoluta reserva de la información personal y financiera.

    Otro de los puntos críticos es el uso de pólvora

    Las autoridades fueron enfáticas en advertir que estos elementos no son un juego y representan un alto riesgo, especialmente para niños y niñas.

    En ese sentido, reiteraron que no se debe comprar ni manipular pólvora, ni permitir que menores de edad tengan contacto con ella. Cualquier venta ilegal o uso irresponsable debe ser reportado de inmediato a la línea 123.

    Según la Policía, una chispa puede derivar en quemaduras graves, amputaciones o lesiones permanentes que cambian vidas para siempre.

    El consumo de licor también genera especial preocupación en esta temporada

    La Policía de Antioquia alertó sobre el aumento de casos de licor adulterado, un producto que puede causar intoxicaciones severas, ceguera e incluso la muerte. Por ello, recomendó comprar bebidas alcohólicas solo en establecimientos reconocidos, verificar que las botellas tengan sellos y estampillas intactas, y desconfiar de precios inusualmente bajos.

    Cualquier alteración en el sabor, olor o color del licor debe ser motivo suficiente para no consumirlo y reportarlo a las autoridades.

    Finalmente, la Policía Nacional invitó a los antioqueños a vivir estas fiestas con responsabilidad, prudencia y unión familiar, reiterando que la institución mantiene presencia permanente en todo el departamento para garantizar una Navidad tranquila y segura.

