Rogelio Antonio Siva desapareció en Medellín

Resumen: Rogelio Antonio Siva Arboleda, de 30 años, desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el barrio Belén AltaVista, Medellín, Antioquia .

Rogelio Antonio Siva Arboleda, de 30 años, desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el barrio Belén AltaVista, Medellín, Antioquia.

Presenta múltiples tatuajes distintivos, que incluyen un Cristo en la mano derecha, un lobo en el hombro derecho, una oración en el antebrazo derecho, “Claudia” en el pecho, estrellas en la clavícula y un águila en el cuello, entre otros. Esta característica es relevante para su identificación. En el momento de la desaparición vestía un jean azul, una camisa color hueso y botas tipo Ocley.

Físicamente, Rogelio tiene una contextura robusta, piel trigueña, cabello liso y negro, rostro ovalado y achatado, boca y labios medianos, y barba.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes