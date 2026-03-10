Menú Últimas noticias
    Recogieron 90 volquetas de basura durante una jornada de limpieza en Bogotá

    ¡Bogotá se puso la 10 por la limpieza! Retiraron 1.194 toneladas de residuos, lo que equivale a 90 volquetas de basura.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Aguas de Bogotá.
    Resumen: En un mega operativo de limpieza, Bogotá retiró 1.194 toneladas de escombros el 7 y 8 de marzo. Conozca cómo programar la recolección gratuita en la Línea 110.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante el pasado fin de semana, bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Mayor, en una alianza estratégica con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la entidad Aguas de Bogotá, desplegó un ejército de operarios para intervenir diversos puntos críticos de arrojo clandestino.

    El resultado de la jornada fue impactante: entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, las cuadrillas lograron retirar un total de 1.194 toneladas de residuos sólidos y materiales de construcción, lo que representa una carga equivalente a llenar 90 volquetas de gran capacidad.

    Estas labores de saneamiento ambiental se concentraron en las localidades más afectadas por la disposición inadecuada de muebles viejos, tejas y otros elementos voluminosos que obstruyen el paso peatonal y contaminan el entorno urbano.

    Las autoridades recalcaron que estas 90 volquetas cargadas de basura son el resultado de la falta de cultura ciudadana de algunos sectores, por lo que hicieron un llamado urgente a no convertir los andenes y parques en botaderos.

    Para evitar que la ciudad se vuelva a llenar de escombros, se recordó que la Línea 110 está habilitada para programar la recolección gratuita de estos elementos pesados, evitando así sanciones y multas que forman parte de los “10 No Negociables” de la convivencia en Bogotá.

    Más allá de la limpieza, la alcaldía busca que los ciudadanos se conviertan en guardianes de su propio entorno.

    Además de la recolección, se instó a los bogotanos a utilizar los Ecopuntos distribuidos en la ciudad y a reportar cualquier actividad ilegal de arrojo de basuras a través de la Línea 195.

