Resumen: En un mega operativo de limpieza, Bogotá retiró 1.194 toneladas de escombros el 7 y 8 de marzo. Conozca cómo programar la recolección gratuita en la Línea 110.

Recogieron 90 volquetas de basura durante una jornada de limpieza en Bogotá

Durante el pasado fin de semana, bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Mayor, en una alianza estratégica con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la entidad Aguas de Bogotá, desplegó un ejército de operarios para intervenir diversos puntos críticos de arrojo clandestino.

El resultado de la jornada fue impactante: entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, las cuadrillas lograron retirar un total de 1.194 toneladas de residuos sólidos y materiales de construcción, lo que representa una carga equivalente a llenar 90 volquetas de gran capacidad.

Estas labores de saneamiento ambiental se concentraron en las localidades más afectadas por la disposición inadecuada de muebles viejos, tejas y otros elementos voluminosos que obstruyen el paso peatonal y contaminan el entorno urbano.

Lea también: ¿Mala racha? Tras su accidente en el Amazonas, Yeferson Cossio deberá someterse a cirugía por lesión en el brazo

Las autoridades recalcaron que estas 90 volquetas cargadas de basura son el resultado de la falta de cultura ciudadana de algunos sectores, por lo que hicieron un llamado urgente a no convertir los andenes y parques en botaderos.

Para evitar que la ciudad se vuelva a llenar de escombros, se recordó que la Línea 110 está habilitada para programar la recolección gratuita de estos elementos pesados, evitando así sanciones y multas que forman parte de los “10 No Negociables” de la convivencia en Bogotá.

Más allá de la limpieza, la alcaldía busca que los ciudadanos se conviertan en guardianes de su propio entorno.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Además de la recolección, se instó a los bogotanos a utilizar los Ecopuntos distribuidos en la ciudad y a reportar cualquier actividad ilegal de arrojo de basuras a través de la Línea 195.

Durante el fin de semana la operación no para, @Bogota sigue interviniendo puntos de arrojo clandestino para recuperar el espacio público de la ciudad. Entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, junto a la @Uaesp y @AguasBogota, retiramos 1.194 toneladas de escombros y residuos… pic.twitter.com/ipaJGpemAv — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) March 9, 2026

Más noticias de Bogotá