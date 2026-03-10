¿Mala racha? Tras su accidente en el Amazonas, Yeferson Cossio deberá someterse a cirugía por lesión en el brazo

Resumen: El creador de contenido Yeferson Cossio anunció que deberá someterse a una cirugía en su brazo tras sufrir una lesión que mostró en sus redes sociales. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque ocurre pocos días después del accidente que sufrió durante un viaje al Amazonas, donde también resultó herido.

El reconocido creador de contenido y empresario colombiano Yeferson Cossio volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente que dejó su brazo gravemente lesionado y que requerirá intervención quirúrgica. La situación fue dada a conocer por el mismo Cossio a través de sus redes sociales, donde mostró con detalle el estado de su extremidad y confirmó la necesidad de someterse a una operación.

En su cuenta de Instagram, el influencer paisa compartió un video en el que se observa la magnitud de las heridas, acompañándolo con un mensaje que evidenció la urgencia del procedimiento: “Cirugía de tendones justo un día antes de mi viaje de un mes a Europa”. La publicación generó un intenso flujo de reacciones, con mensajes de apoyo y muestras de preocupación por parte de sus seguidores, quienes se mostraron inquietos por la gravedad de la lesión y la proximidad de su viaje internacional.

Cossio no ofreció detalles sobre cómo ocurrió el accidente que dejó su brazo en tal estado, lo que ha generado preguntas entre su comunidad sobre las circunstancias que llevaron a la situación. Sin embargo, sí confirmó que deberá recibir atención médica especializada para reparar el daño.

Un historial reciente de accidentes

Este episodio se suma a otros percances recientes en la vida del creador de contenido. Apenas unos días antes, durante un viaje al Amazonas, Cossio sufrió una caída al lanzarse desde una considerable altura hacia un río, lo que le provocó un fuerte impacto en el rostro y lesiones dentales. El propio influencer relató: “Me está doliendo mucho, me volé un diente pa la mier** y una carilla, es que me di durísimo, pero bueno, ya no hay tiempo pa’ chillar”.

Tras este accidente, recibió atención médica inmediata, donde fue suturado y evaluado por especialistas, pero decidió continuar con su exploración en la región amazónica, documentando el resto del viaje para sus seguidores.

La acumulación de incidentes ha puesto en evidencia la preocupación de quienes lo siguen de cerca, no solo por los accidentes físicos, sino también por su historial médico reciente. En meses anteriores, Cossio había informado sobre problemas cardíacos que requirieron intervenciones y estudios específicos.

Según el propio creador, aunque su corazón muestra mejoría, aún deberá someterse a nuevos procedimientos para estabilizar su salud: “Mi corazón está un poco mejor, me salvé del ecocardiograma transesofágico y de la cardioversión eléctrica que me iban a hacer hoy. Pero la próxima semana sí me tengo que hacer un aislamiento eléctrico de venas pulmonares”.

La reacción de sus seguidores

La publicación sobre el accidente en su brazo provocó un amplio debate en redes sociales. Usuarios expresaron preocupación, ofrecieron mensajes de apoyo y también cuestionaron los riesgos asociados a las actividades extremas que Cossio suele compartir. La comunidad digital se mantiene a la expectativa de la evolución de su recuperación y de la cirugía que deberá afrontar, mientras el influenciador continúa documentando cada etapa de su tratamiento.

Entre la actividad y la recuperación

A pesar de los riesgos y la atención médica constante, Cossio ha optado por mantener su estilo de vida activo y registrar sus experiencias. El influenciador se ha mostrado decidido a no dejar que los accidentes limiten su producción de contenido ni sus viajes, manteniendo comunicación constante con sus seguidores sobre su estado de salud.

Con este nuevo accidente, Yeferson se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, pero esta vez por motivos de salud. La cirugía que deberá afrontar representa un paso crucial para la recuperación de su brazo, mientras sus millones de seguidores esperan noticias sobre su evolución y confían en que el creador se recupere satisfactoriamente para continuar con sus proyectos y actividades.