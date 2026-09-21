Resumen: La Defensoría reportó 113 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026 y alertó sobre el posible subregistro de víctimas.

113 menores reclutados en 2026: la cifra que preocupa a la Defensoría

Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo documentó 113 casos de niñas, niños y adolescentes que habrían sido reclutados por grupos armados en Colombia.

Aunque el registro representa una reducción frente a los años anteriores, la entidad advirtió que estas cifras no permiten concluir que el fenómeno esté disminuyendo.

Uno de los principales factores señalados es el subregistro. De acuerdo con la Defensoría, algunas familias deciden no acudir ante las autoridades debido al temor, la falta de confianza en las instituciones o la normalización de este tipo de violencia en determinados territorios. También existen menores que pierden la vida durante enfrentamientos o acciones militares sin que previamente hayan sido identificados como víctimas de reclutamiento.

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Del total de casos de reclutamiento contabilizados este año, el 58% corresponde a niños y adolescentes y el 42% a niñas y adolescentes. Por pertenencia étnica, el 24% involucra a menores de comunidades indígenas y el 9% a población afrocolombiana. El 67% restante no reportó pertenencia a un grupo étnico.

Los registros también identifican a los grupos armados señalados en estos hechos. El Estado Mayor Central concentra el 26,5% de los casos, seguido por el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con 21,2%, y el Eln, con 20,4%.

Cauca aparece como el departamento con más reportes en 2026, con 35 casos. Después están Norte de Santander, con 25, y Antioquia y Nariño, con nueve cada uno.

Para dimensionar la variación, la Defensoría registró 686 casos en 2024 y 435 en 2025. En ambos años, Cauca también encabezó los reportes, con 405 y 192 casos, respectivamente.

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