Resumen: Un incendio forestal en Villa de Leyva ha consumido 335 hectáreas. Autoridades y organismos de socorro intensifican labores terrestres y aéreas para controlarlo.

¡Continúa la emergencia! Incendio forestal en Villa de Leyva arrasa más de 300 hectáreas y obliga a evacuaciones

Una emergencia ambiental y de orden público se registra por estos días en el departamento de Boyacá, donde un voraz incendio forestal mantiene en alerta máxima a los organismos de socorro en el municipio de Villa de Leyva.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por Jason Carreño, gerente de Regiones de la Gobernación, las llamas ya han consumido aproximadamente 335 hectáreas de vegetación y ecosistemas estratégicos, afectando de manera directa los sectores ubicados en los límites con los municipios de Chíquiza y Sáchica, aunque la zona más cercana al casco urbano logró ser blindada a tiempo.

Frente a la magnitud de la conflagración, las autoridades locales, departamentales y nacionales duplicaron los esfuerzos operativos en la zona, pasando de 207 unidades de apoyo en la jornada previa a cerca de 439 personas desplegadas en el terreno, entre bomberos de 14 cuerpos diferentes, Defensa Civil, Cruz Roja, Ponalsar y equipos de aviación.

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Asimismo, la ofensiva aérea se mantiene como pieza clave con múltiples descargas de agua mediante helicópteros, mientras se elevó una solicitud formal al Gobierno Nacional para sumar una aeronave especializada AT-802 de la Policía Nacional, indispensable para operar en las zonas de mayor altura que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar y donde los fuertes vientos, que superan los 60 kilómetros por hora, complican el trabajo terrestre.

Como medida estrictamente preventiva ante el avance descontrolado de las llamas y las altas temperaturas, los organismos de socorro procedieron a evacuar a 19 personas que se encontraban hospedadas en el Hotel Arcoíris, zona que por fortuna no sufrió daños estructurales gracias a la oportuna reacción de los socorristas y de los mismos residentes, quienes protegieron el perímetro.

Aunque persisten algunos puntos calientes y focos activos, las autoridades mantienen la expectativa de lograr un control total de la emergencia entre el 90% y el 100% en el transcurso de la tarde y la noche, a pesar de que la compleja topografía y las corrientes de aire continúan desafiando a los equipos de emergencia en la región.

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