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    Cayó en Armenia alias «Colombia», peligroso cabecilla de la banda terrorista ecuatoriana «Los Tiguerones»

    Alias «colombiano» estaría relacionado con la muerte de «JR», ecuatoriano asesinado en el suroeste antioqueño y cuyo cuerpo fue robado del cementerio de Envigado

    Publicado por: SoloDuque

    colombiano capturado en armenia
    Cayó en Armenia alias «Colombia», peligroso cabecilla de la banda terrorista ecuatoriana «Los Tiguerones»

    Resumen: El delincuente lideraba la estructura criminal desde territorio colombiano. Se le vincula con el crimen de 'JR' en el suroeste antioqueño y un sangriento sicariato en el aeropuerto de Guayaquil.

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    Minuto30.com .- En un megaoperativo transnacional que reafirma la cooperación en materia de seguridad, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con autoridades ecuatorianas y la Fiscalía, logró la captura en la ciudad de Armenia de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias ‘Colombia’.

    El detenido es señalado como uno de los máximos cabecillas de ‘Los Tiguerones’, una de las estructuras criminales más sanguinarias del país andino. La noticia fue confirmada este miércoles a través de X (antes Twitter) por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

    Un extenso prontuario de fugas

    Alias ‘Colombia’ era un objetivo de alto valor con un historial criminal marcado por la evasión de la justicia. Según detalló el ministro Reimberg, el delincuente protagonizó una espectacular fuga en 2013 de ‘La Roca’, la antigua cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

    Posteriormente fue recapturado en Brasil y extraditado. Sin embargo, tras obtener el beneficio de prelibertad en 2022, incumplió las condiciones impuestas por la justicia ecuatoriana y huyó de manera irregular hacia territorio colombiano, desde donde continuó dirigiendo las operaciones ilícitas de la estructura.

    Crímenes de alto impacto: de Antioquia a Guayaquil

    Vásquez Ortiz es requerido por la justicia de su país por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Las investigaciones de inteligencia policial revelan que alias ‘Colombia’ estaría detrás de crímenes de altísimo impacto mediático en ambas naciones:

    El caso de Junior Roldán alias ‘JR’: Se le vincula directamente con el asesinato de este cabecilla rival, ocurrido en el suroeste antioqueño, y con el posterior —y cinematográfico— robo de su cadáver del cementerio municipal de Envigado.

    Sicariato en Guayaquil: Se investiga también si estaría implicado en el ataque armado registrado en junio pasado en el aeropuerto de Guayaquil. En este hecho, dos menores de edad fueron instrumentalizados para asesinar a tiros a Carlos Alberto Suástegui Villanueva, justo cuando este arribaba de un vuelo procedente de República Dominicana.

    ‘Los Tiguerones’: terrorismo y conflicto armado

    El grupo ‘Los Tiguerones’ ganó notoriedad internacional a inicios de 2024 tras protagonizar el asalto armado y transmisión en vivo a las instalaciones de un canal de televisión en Ecuador.

    Este nivel de violencia extrema llevó al presidente Daniel Noboa a catalogar a la banda como un grupo «terrorista», detonando la declaratoria de «conflicto armado interno» que aún rige en el país vecino.

    Cabe destacar que el líder supremo de esta organización, William Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’, fue capturado en España en octubre de 2024, pero posteriormente fue dejado en libertad por la justicia de ese país, argumentando que Ecuador no ofrecía las garantías necesarias para proteger su vida en caso de extradición.

    Los Tiguerones y Los Choneros de alias «fito» son dos de las organizaciones criminales más peligrosas de Ecuador, cuya rivalidad nació tras una fractura interna, reportan medios ecuatorianos.

    Lea también: Hombre asesinado en aeropuerto de Guayaquil estaría relacionado con narco «JR» asesinado en Fredonia en 2023

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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