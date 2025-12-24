Recicladores y la Alcaldía de Bogotá firman acuerdo tras intensa jornada de protestas

Resumen: La Alcaldía de Bogotá acordó modificar el decreto 014 de 2023 tras protestas de recicladores. Se revisará la normativa el 3 de enero de 2026 y se ajustarán los operativos en el espacio público.

Tras intensas jornadas de diálogo y presión por parte del gremio de los recicladores, la Alcaldía de Bogotá alcanzó un acuerdo estratégico para modificar el decreto 014 de 2023, una normativa que había generado un profundo malestar y tensiones en las calles de la capital.

En una reunión clave entre ambas partes, la alcaldía se comprometió formalmente a cambiar el artículo noveno de dicha norma, el cual establecía las estrategias para la conservación del espacio público y era visto por los trabajadores como una amenaza a su labor diaria.

Con la firma de un acta oficial, se acordó alinear la reglamentación distrital con el decreto nacional 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda, buscando proteger la recuperación de material aprovechable sin afectar los derechos de esta población. Uno de los puntos más relevantes del compromiso es la reorientación inmediata de los operativos de control en el espacio público.

Mientras se concreta la firma del nuevo decreto modificatorio, la alcaldía aseguró que garantizará la integridad y el cuidado de las calles sin vulnerar las garantías constitucionales de los recicladores.

Este respiro para los recicladores permite que sigan realizando sus rutas de recolección sin el temor a ser sancionados bajo las directrices del decreto anterior, estableciendo una tregua necesaria para la convivencia ciudadana.

El proceso de concertación no se detiene aquí, pues ya se definió una fecha clave para la revisión técnica de los cambios. Según lo pactado, el próximo 3 de enero de 2026 se llevará a cabo una reunión conjunta en la Alcaldía local de Chapinero para analizar el borrador del decreto que reemplazará al cuestionado 014.

Magda Barinas, vocera del proceso, confirmó que estos acuerdos son fundamentales para que la normativa refleje las realidades del oficio, asegurando que el trabajo sobre lo construido sea la base para una Bogotá más limpia y justa con quienes recuperan sus residuos.

