Tragedia en Facatativá: Cuatro personas mueren asfixiadas por gas en su propia casa

Resumen: Hallan cuatro personas muertas en Facatativá, Cundinamarca, por aparente intoxicación con monóxido de carbono. Las víctimas eran ciudadanos venezolanos que trabajaban en el sector floricultor.

Lo que parecía una tranquila semana de festividades terminó en una tragedia que tiene conmocionados a los habitantes del barrio Cartagena, en Facatativá. Tras notar que cuatro de sus vecinos no daban señales de vida desde el pasado domingo 21 de diciembre, la comunidad decidió alertar a las autoridades.

La incertidumbre llevó a uno de los residentes del sector a acercarse a la vivienda, donde sintió un olor penetrante que lo obligó a romper una ventana para ingresar.

Al entrar, se encontró con una escena desgarradora: los cuatro habitantes del inmueble estaban tendidos en el suelo sin signos vitales.

Al llegar al sitio, los uniformados de la Policía confirmaron el hallazgo de los cuerpos y descartaron de inmediato señales de violencia, como cerraduras forzadas o desorden que sugirieran un robo o un ataque.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es una intoxicación masiva por monóxido de carbono, provocada presuntamente por un escape de gas dentro de la vivienda.

Las víctimas, cuatro adultos de nacionalidad venezolana, habían llegado al municipio hace pocos meses con la ilusión de trabajar en las empresas floricultoras de la región y residían en el sector de Las Palmas.

Los detalles del levantamiento realizado por el CTI revelaron que tres de las personas fallecieron en una de las habitaciones, mientras que la cuarta víctima fue hallada en el baño.

Esta “amenaza silenciosa”, como definen los expertos al monóxido de carbono, es extremadamente peligrosa porque no tiene olor ni color, lo que permite que se acumule en espacios cerrados sin que las personas lo noten hasta que pierden el conocimiento.

Las autoridades recordaron que este gas puede causar daños neurológicos graves o la muerte inmediata por asfixia si no existe una ventilación adecuada.

Mientras el personal forense avanza en las verificaciones técnicas para confirmar el origen exacto de la fuga, la vivienda permanece acordonada para la recolección de evidencias.

