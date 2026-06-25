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Resumen: Las autoridades alertaron sobre una modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas de empleo para engañar a las personas y apoderarse de sus cuentas de WhatsApp. Los delincuentes solicitan datos personales o códigos de verificación, por lo que recomiendan no compartir esta información y activar la verificación en dos pasos para reforzar la seguridad de la cuenta.

«Recibimos tu hoja de vida, agrégame a WhatsApp»: el falso mensaje de empleo que usan los estafadores

Una nueva modalidad de estafa está poniendo en alerta a las autoridades en Colombia. Los delincuentes están utilizando falsas ofertas de empleo como gancho para contactar a las víctimas y, mediante engaños, obtener información personal o incluso tomar el control de sus cuentas de WhatsApp.

De acuerdo con la advertencia emitida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, con base en información suministrada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional, los ciberdelincuentes están recurriendo a llamadas desde números desconocidos para despertar el interés de las personas, especialmente de quienes se encuentran buscando trabajo.

La estrategia comienza con una llamada telefónica en la que la víctima escucha un mensaje grabado con frases como: «Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp» o simplemente «Agrégame a WhatsApp». Aunque el mensaje parece hacer parte de un proceso de selección laboral, en realidad corresponde a un intento de fraude.

Así funciona la modalidad de estafa

Tras lograr que la persona agregue el número a WhatsApp, los delincuentes inician una conversación en la que buscan generar confianza haciéndose pasar por supuestos reclutadores o representantes de empresas.

Durante el intercambio de mensajes, los estafadores pueden solicitar datos personales, información financiera o documentos, argumentando que son necesarios para avanzar en el supuesto proceso de contratación.

Posteriormente, envían un código de verificación y aseguran que es indispensable para confirmar la identidad del aspirante o continuar con la selección. Sin embargo, ese código corresponde al sistema de seguridad de WhatsApp.

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Si la víctima lo comparte, los delincuentes pueden apropiarse de la cuenta de mensajería y bloquear el acceso del verdadero propietario.

¿Qué hacen los delincuentes con la cuenta?

Una vez tienen el control de la cuenta, los responsables del fraude suelen hacerse pasar por la víctima para contactar a familiares, amigos y conocidos.

Con esa identidad solicitan préstamos de dinero, envían nuevos mensajes fraudulentos, buscan captar más víctimas o intentan cometer otras modalidades de estafa e incluso extorsión.

Por esta razón, las autoridades reiteran que los códigos de verificación enviados por aplicaciones o mensajes de texto son estrictamente personales y nunca deben compartirse con terceros.

Recomendaciones para evitar caer en el engaño

Ante esta modalidad, las autoridades recomendaron adoptar varias medidas de prevención:

Desconfiar de llamadas o mensajes provenientes de números desconocidos que ofrezcan empleos sin que la persona haya participado previamente en un proceso de selección.

Evitar agregar a WhatsApp números que envíen este tipo de mensajes inesperados.

No entregar información personal, bancaria o financiera a desconocidos.

Nunca compartir códigos de verificación recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería.

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp para reforzar la seguridad de la cuenta.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para compartir esta información con familiares y amigos, con el fin de evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños. En caso de resultar afectado por esta modalidad, recomendaron presentar la denuncia de manera inmediata ante el CAI Virtual de la Policía Nacional.