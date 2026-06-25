¡No alcanzó a huir! Cayó hombre tras ser sorprendido robando herramientas de una camioneta en Teusaquillo

Resumen: Un hombre de 35 años fue capturado en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, tras ser sorprendido presuntamente robando herramientas del interior de una camioneta. Según las autoridades, habría utilizado una llave adulterada para ingresar al vehículo. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y la Policía, los elementos, avaluados en cerca de cuatro millones de pesos, fueron recuperados y el capturado quedó a disposición de la Fiscalía.

La rápida reacción de la comunidad y la oportuna intervención de la Policía permitieron frustrar un hurto en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Un hombre de 35 años fue capturado luego de ser sorprendido al interior de una camioneta, de donde, presuntamente, pretendía llevarse varias herramientas de trabajo.

El caso se presentó en el barrio Nicolás de Federmán, donde ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre que había ingresado de manera irregular a un vehículo estacionado. Tras el aviso, una patrulla de vigilancia fue enviada al lugar para atender la situación.

Cuando los uniformados llegaron, encontraron que la comunidad ya tenía retenido al presunto responsable, quien habría sido descubierto mientras permanecía dentro de la camioneta.

De acuerdo con la información suministrada por la víctima, el hombre presuntamente utilizó una llave adulterada para abrir la puerta del vehículo e ingresar sin autorización. Una vez en el interior, al parecer intentó apoderarse de varias herramientas utilizadas para el trabajo, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cuatro millones de pesos.

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Recuperaron todas las herramientas

Gracias a la intervención de los policías, el procedimiento terminó con la captura del sospechoso y la recuperación de la totalidad de los elementos que, presuntamente, habían sido sustraídos del vehículo.

Capturado este sujeto que intentaba hurtar varios elementos al interior de un vehículo, utilizando una llave adulterada. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad La alerta de la comunidad y la rápida reacción de @PoliciaBogota, permitieron detenerlo cuando aún estaba dentro de la camioneta. Se recuperaron los elementos… pic.twitter.com/PywOXQjMpj — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 25, 2026

Las herramientas recuperadas fueron entregadas nuevamente a su propietario, mientras que el capturado fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por el presunto delito de hurto.

Las autoridades reiteraron que continúan desarrollando operativos de prevención y control en distintos sectores de la capital con el propósito de combatir los delitos contra el patrimonio económico y fortalecer la seguridad ciudadana.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o delictivo a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la rápida reacción de las autoridades y evitar que este tipo de situaciones se materialicen.