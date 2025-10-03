¡25 años en cautiverio! Entregan voluntariamente una iguana y tortugas morrocoy

Resumen: Una iguana con 25 años en cautiverio y tres tortugas morrocoy fueron entregadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Autoridades reiteran el llamado a no tener fauna silvestre como mascota.

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en las últimas horas recibió, mediante entrega voluntaria, una iguana que permaneció más de 25 años en cautiverio y tres tortugas morrocoy que fueron mantenidas como mascotas durante 15 años en una vivienda.

De acuerdo con las autoridades de salud, la iguana presentaba un grave deterioro físico: debilidad, desnutrición, deshidratación, ausencia de algunos dedos, piel seca con descamación y un comportamiento alterado.

El prolongado encierro provocó que el animal perdiera sus conductas naturales, al punto de estar extremadamente amansado y sin capacidad de reacción como un individuo silvestre.

Las tres tortugas morrocoy también mostraban las consecuencias del cautiverio. Dos de ellas sufrían deformaciones en el caparazón, conocidas como piramidismo, producto de una alimentación inadecuada y del encierro.

Estas especies se encuentran entre las más traficadas y mantenidas en cautiverio en la región.

El Área Metropolitana reiteró su llamado a la ciudadanía: no tener fauna silvestre como mascota y, en caso de identificar animales en cautiverio, entregarlos de manera voluntaria o reportar cualquier emergencia a la línea 304 630 0090.