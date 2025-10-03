Foto tomada de archivo para ilustrar/ NO CORRESPONDE AL CASO EN MENCIÓN

Resumen: Un joven de 23 años fue apuñalado en el sector La Maruchenga de Bello por el exnovio de su actual pareja durante una riña en la madrugada del viernes. La víctima fue trasladada a un centro médico de Medellín, donde se recupera. Se desconoce si el agresor fue capturado.

¡Qué inseguridad! Fue a la casa de su novia en Bello y le cayó el exnovio tóxico y terminó apuñalándolo

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en la madrugada de este viernes, 3 de octubre, luego de que un jovencito de 23 años resultara apuñalado por el exnovio de su pareja sentimental en el municipio de Bello.

Según se pudo conocer, los hechos se presentaron en la calle 21 A con carrera 62, en el sector conocido como la Maruchenga.

Sobre los hechos, Minuto30 conoció que el joven de 23 años se encontraba en la casa de su novia, cuando de la nada apareció el exnovio de la mujer y es allí cuando se origina una riña.

En ese momento, el exnovio de la mujer al parecer sacó un arma blanca y le propinó una puñalada, por lo que el jovencito tuvo que ser trasladado a un centro médico de Medellín, donde se recupera de las heridas y se encontraría estable.

Las autoridades no confirmaron si capturaron al exnovio de la mujer, que deberá responder por el delito de tentativa de homicidio.

