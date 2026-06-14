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    ¡Rechazo total! Simpatizantes de Iván Cepeda habrían vandalizado murales en un colegio de Concordia

    La Administración Municipal rechazó los hechos y reiteró el llamado a respetar los espacios educativos y los proyectos culturales en desarrollo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Rechazo total! Simpatizantes de Iván Cepeda habrían vandalizado murales en un colegio de Concordia
    Foto: @Mauriciotobonf
    ¡Rechazo total! Simpatizantes de Iván Cepeda habrían vandalizado murales en un colegio de Concordia

    Resumen: En la Institución Educativa de Jesús, en Concordia, Antioquia, Colombia, fueron vandalizados murales que hacían parte de un proyecto artístico y cultural, al ser intervenidos con mensajes de contenido político. El hecho generó rechazo de la Administración Municipal, que pidió respeto por los espacios educativos y el patrimonio cultural, al tratarse de una obra en desarrollo dentro del plantel.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el municipio de Concordia, Antioquia, Colombia, la Administración Municipal reportó un acto de vandalismo ocurrido en la Institución Educativa de Jesús, donde fueron intervenidos varios murales que hacen parte de un proyecto artístico y cultural en desarrollo dentro del plantel.

    De acuerdo con la información oficial, el hecho se habría presentado en horas de la noche del sábado 13 de junio, cuando las obras en proceso fueron alteradas con la aparición de diferentes mensajes escritos sobre las superficies intervenidas, lo que modificó el trabajo creativo que se venía adelantando en el espacio educativo.

    Intervención sobre proyecto cultural en un entorno escolar

    Según lo expuesto por la administración local, los murales afectados forman parte de una iniciativa pedagógica y cultural orientada a la construcción de memoria y la representación de tradiciones propias del municipio, entre ellas la trova, una de las expresiones más representativas de la identidad concordiana.

    Sin embargo, en las superficies intervenidas aparecieron consignas de carácter político que no hacían parte del proyecto original, entre ellas: “Iván Cepeda Presidente”, “No Fracking”, “Sigue el Pacto Histórico Colombiano”, y “Concordia Libre”, entre otros escritos similares.

    Las autoridades municipales señalaron que estos elementos alteraron el desarrollo del trabajo artístico que se realizaba en la institución, la cual es considerada un espacio destinado a la formación y al fortalecimiento cultural de la comunidad estudiantil.

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    Reacciones de la administración y la comunidad

    El hecho generó rechazo tanto por parte de la Administración Municipal como de algunos sectores de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que se trataba de una obra en proceso y ubicada dentro de un entorno escolar.

    La alcaldesa del municipio, Alexandra Herrera, expresó su preocupación por lo ocurrido, resaltando que estos escenarios deben preservarse como espacios de formación, convivencia y respeto ciudadano.

    Desde la administración local se hizo un llamado a la comunidad para proteger los bienes públicos y el patrimonio cultural del municipio, insistiendo en que la libre expresión debe ejercerse sin afectar espacios destinados a procesos educativos o artísticos.

    Debate sobre el uso de espacios públicos

    Las autoridades reiteraron que, aunque existe el derecho a expresar opiniones de carácter político, este tipo de intervenciones no deberían realizarse sobre infraestructuras educativas ni sobre proyectos culturales en desarrollo.

    En ese sentido, se pidió mayor responsabilidad en el uso de los espacios públicos, especialmente aquellos que tienen como finalidad fortalecer la identidad local y la participación de los estudiantes en procesos creativos.

    Las autoridades locales reiteraron el llamado a la convivencia y al respeto por los escenarios educativos, mientras continúan evaluando lo sucedido en la institución afectada.


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