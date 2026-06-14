Resumen: El estudiante de Microbiología de la Universidad de Antioquia, Santiago Giraldo Cárdenas, que había sido reportado como desaparecido en zona rural de La Estrella, logró comunicarse con su familia y fue descartado como extraviado en la reserva El Romeral. La alerta había activado un operativo de búsqueda con organismos de socorro en el sector, pero este fue suspendido tras confirmarse que el joven se encontraba en otro municipio del Suroeste antioqueño y estaba en contacto con sus allegados.

¡Nunca estuvo desaparecido! Estudiante de la UdeA que buscaban en La Estrella apareció sano y salvo

El caso del estudiante de la Universidad de Antioquia que había sido reportado como desaparecido en una zona rural del municipio de La Estrella, Antioquia, Colombia tuvo un giro positivo luego de que se confirmara que logró comunicarse con su familia y que no estaba extraviado en la reserva natural El Romeral.

El joven, identificado como Santiago Giraldo Cárdenas, estudiante de Microbiología, había sido objeto de una operación de búsqueda por parte de organismos de socorro tras la alerta inicial que indicaba que se encontraba realizando un recorrido por el sector del Alto del Romeral. La situación generó preocupación entre sus familiares, la comunidad universitaria y los equipos de emergencia.

Despliegue de búsqueda en zona montañosa

Ante el reporte, se activó un operativo en la zona rural del sur del Valle de Aburrá, con apoyo de unidades de bomberos, Defensa Civil y equipos especializados en rescate. Las labores se concentraron en el corredor ecológico de la reserva forestal El Romeral, un área de alta exigencia geográfica y de frecuente tránsito para senderistas.

Durante las primeras horas del operativo, las autoridades trabajaron con información preliminar que ubicaba al estudiante en la vereda El Guayabo y su desplazamiento hacia el Alto del Romeral. Las condiciones del terreno y el clima obligaron a suspender temporalmente las labores en algunos momentos, antes de ser reanudadas.

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Contacto con la familia y suspensión del operativo

Sin embargo, mientras avanzaban las labores de rastreo, se confirmó que el joven estableció comunicación con sus familiares. Según lo indicado por el capitán Luis Alfonso Gómez Piedrahita, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, el estudiante se encontraba en otro municipio del Suroeste antioqueño.

El oficial explicó que, tras conocerse la novedad, se tomó la decisión de desactivar el operativo: “Se van a desmovilizar todos los recursos que habían dispuesto en el Alto del Romeral, unidades de bomberos, Defensa Civil y Ponalsar, igual estábamos en disposición de hacer un sobre vuelo, pero ya se cancelaron todos los recursos”.

Con esta confirmación, las autoridades procedieron a retirar los equipos desplegados en la zona y dar por finalizadas las labores de búsqueda.

Reacciones y contexto del caso

El episodio generó amplia movilización institucional y comunitaria, especialmente dentro de la Universidad de Antioquia, donde se difundieron mensajes para intentar ubicar al estudiante. La rápida verificación del contacto con la familia permitió descartar cualquier situación de extravío en la reserva natural.

Las autoridades recordaron que este tipo de casos suelen activarse ante la falta de comunicación en zonas de difícil acceso, especialmente en rutas de montaña que presentan condiciones variables de clima y visibilidad.

El hecho también volvió a poner sobre la mesa la importancia de informar previamente a familiares o allegados sobre recorridos en áreas naturales, teniendo en cuenta que el corredor de El Romeral conecta con rutas extensas de senderismo entre municipios del sur del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño.

Aunque la situación no dejó afectaciones, el operativo fue desactivado tras confirmarse que el estudiante se encontraba fuera de peligro y en contacto con su familia.