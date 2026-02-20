Gobierno Nacional frena ayudas de EE.UU. para damnificados en Córdoba

Resumen: El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aclaró que Colombia no ha solicitado ayuda internacional a EE. UU. para Córdoba porque la capacidad nacional es suficiente.

En medio de la devastadora crisis que mantiene a 68.000 familias bajo el agua en el departamento de Córdoba, se ha desatado una fuerte controversia diplomática. Tras el anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el envío de alimentos, suministros y kits de sanitización para atender a los afectados, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), salió al paso asegurando que no han solicitado dicho apoyo.

Carlos Carrillo, director de la entidad, fue categórico al afirmar que la capacidad del Estado colombiano aún no ha sido superada y que, por ende, no se ha activado la soberanía del llamamiento internacional.

La aclaración oficial surge luego de que la Cancillería y la UNGRD explicaran que la ayuda externa solo se tramita cuando los recursos nacionales resultan insuficientes, un escenario que, según Carrillo, “NO es el caso”.

El funcionario defendió la soberanía operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, destacando que ya se han despachado más de 220 toneladas de asistencia propia y que los centros de acopio en Montería están “hasta el techo”.

Carrillo enfatizó que cualquier tipo de cooperación debe seguir los canales diplomáticos regulares y contar con la firma del presidente de la República, quien tiene la última palabra sobre aceptar o no donaciones extranjeras.

A pesar de las críticas de sectores que consideran “indolente” rechazar suministros ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno insiste en que la ayuda de países amigos debe ser complementaria y no impuesta por ofertas externas o llamados de mandatarios locales. Mientras tanto, en las zonas inundadas del Sinú, miles de familias esperan que la burocracia no retrase la llegada de los alivios que tanto necesitan.

