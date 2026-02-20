‘No es indolencia’: Armando Benedetti defiende a Petro por declaraciones sobre caso Kevin Acosta

Resumen: El ministro Armando Benedetti defendió al presidente Petro tras sus declaraciones sobre la muerte de Kevin Acosta. Asegura que se busca a los responsables.

En una reciente rueda de prensa que ha encendido el debate político en el país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin Acosta, el menor de siete años que padecía hemofilia.

Ante la ola de críticas que tildan al mandatario de “inhumano”, Benedetti sostuvo que la intención de Petro no fue atacar a la familia, sino exponer las causas reales del deceso basándose en informes del Ministerio de Salud.

El ministro enfatizó que se requiere investigación para dar con los “verdaderos responsables” y que las palabras del presidente Petro han sido objeto de una interpretación de “mala fe” por parte de la oposición.

Benedetti reiteró que el mandatario buscaba explicar cómo el entorno y las decisiones médicas influyeron en el deterioro del menor, quien sufrió un accidente en bicicleta.

Para el ministro Benedetti, el hecho de revelar detalles de la historia clínica, como el presunto rechazo de una cirugía por parte de la madre, forma parte de una investigación transparente que busca evitar que este tipo de tragedias se repitan en el sistema de salud.

A pesar de la defensa oficial, el malestar social persiste. Mientras Benedetti asegura que el Ejecutivo no está siendo indolente, la madre de Kevin, Yudy Katerine, sostiene que el Gobierno intenta “lavarse las manos” frente a la falta de medicamentos y autorizaciones por parte de la Nueva EPS. Sin embargo, para el ministro del Interior, la prioridad en este momento es agotar la investigación judicial y administrativa antes de tomar decisiones definitivas contra la entidad intervenida, manteniendo el respaldo absoluto a la narrativa que el presidente Petro ha sostenido ante la opinión pública.

