Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín superó su meta de recaudo de impuestos en un 154% gracias al descuento del 70% en intereses de mora. Más de 21.400 ciudadanos se pusieron al día.

¡Aprovecharon el ‘gangazo’! Más de 21 mil ciudadanos se pusieron al día con los impuestos en Medellín

A los paisas les hablaron de rebajas y no lo pensaron dos veces. La Alcaldía de Medellín cerró con broche de oro su estrategia de alivio tributario, logrando que más de 21.400 contribuyentes se pusieran al día con sus deudas pendientes.

El balance del recaudo fue de $137.000 millones, superando en un impresionante 154% la meta inicial que apenas rozaba los $54.000 millones.

Parece que el descuentazo del 70% en los intereses de mora fue la “bendición” que muchos esperaban para sacudirse las deudas del Predial y de Industria y Comercio.

Lea también: ¡EE.UU. contraataca!: Neutralizan narcolancha en operativo de alta precisión y deja dos muertos

El alcalde Federico Gutiérrez no ocultó su satisfacción y sacó pecho con las cifras, asegurando que esta confianza de la gente se traduce en plata contante y sonante para inversión social.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Esto demuestra que la gente quiere a Medellín y confía en que cada peso se invierte con transparencia”, afirmó el mandatario.

Con este alivio, la alcaldía buscaba que la gente no viera el pago de impuestos como un castigo, sino como una oportunidad de ahorro antes de que los intereses se volvieran impagables.

Más noticias de Medellín