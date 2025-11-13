Minuto30
    Resumen: El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue atacado con huevos durante la presentación de su libro "Matar a Rubiales" mientras estaba junto a su editor, Gonzalo Sichar. Un hombre encapuchado lanzó tres huevos, uno de los cuales impactó la espalda de Rubiales y otro fue detenido por el editor antes de que golpeara su rostro. Tras el incidente, Rubiales declaró a los medios que el atacante era un familiar suyo, un tío carnal llamado Luis Rubén, a quien calificó de "desquiciado". El video del ataque ha circulado ampliamente, aumentando la notoriedad del lanzamiento del libro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol que besó a Jenni Hermoso en una celebración tras lograr un título, le tiraron huevos en la presentación de su libro.

    Rubiales estaba presentando su libro ‘Matar a Rubiales’ junto a su editor Gonzalo Sichar, cuando de repente un hombre empezó el ataque.

    Con una capucha puesta, con la que pretendía cubrirse el rostro, lanzó un primer huevo que se fue desviado y pegó en la pantalla.

    Un segundo huevo logro impactar la espalda de Rubiales y terminó completamente ‘destortillado’ en la misma pantalla.

    Y un tercer lanzamiento, que iba directo al rostro de Rubiales, fue detenido por su editor con su mano.

    ¡Tremenda huevonada! A Luis Rubiales lo agarraron a huevo en plena presentación de su libro

    Al cierre del evento, Rubiales declaró a algunos medios presentes que el responsable del ataque había sido un familiar suyo.

    Según declaró el exdirectivo, ser trata de “un tío carnal mío. Luis Rubén se llama”, delq eu agregó que es un hombre de su misma edad.

    Finalmente, en medio de su furia por el ataque en el lanzamiento del libro, agregó que el responsable del ataque “está desquiciado”.

    El video del ataque le está dando la vuelta al mundo, si pocos sabía que Rubiales estaba lanzando un libro, ahora si que se van a enterar.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

