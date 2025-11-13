A Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol que besó a Jenni Hermoso en una celebración tras lograr un título, le tiraron huevos en la presentación de su libro.

Rubiales estaba presentando su libro ‘Matar a Rubiales’ junto a su editor Gonzalo Sichar, cuando de repente un hombre empezó el ataque.

Con una capucha puesta, con la que pretendía cubrirse el rostro, lanzó un primer huevo que se fue desviado y pegó en la pantalla.

Un segundo huevo logro impactar la espalda de Rubiales y terminó completamente ‘destortillado’ en la misma pantalla.

Y un tercer lanzamiento, que iba directo al rostro de Rubiales, fue detenido por su editor con su mano.

¡Tremenda huevonada! A Luis Rubiales lo agarraron a huevo en plena presentación de su libro

Al cierre del evento, Rubiales declaró a algunos medios presentes que el responsable del ataque había sido un familiar suyo.

Según declaró el exdirectivo, ser trata de “un tío carnal mío. Luis Rubén se llama”, delq eu agregó que es un hombre de su misma edad.

Finalmente, en medio de su furia por el ataque en el lanzamiento del libro, agregó que el responsable del ataque “está desquiciado”.

El video del ataque le está dando la vuelta al mundo, si pocos sabía que Rubiales estaba lanzando un libro, ahora si que se van a enterar.

