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Resumen: La vía a Buenaventura fue habilitada este 23 de mayo tras cinco días de bloqueos que dejaron millonarias pérdidas y miles de toneladas de carga represadas.

¡Cinco días de bloqueos! Reabrieron la vía a Buenaventura en medio de diálogos con el Gobierno

Luego de cinco días de bloqueos y fuertes afectaciones al comercio exterior, este sábado 23 de mayo fue habilitada nuevamente la vía a Buenaventura mientras continúan los diálogos entre comunidades mineras y el Gobierno Nacional.

La reapertura del corredor vial se dio durante la mañana, permitiendo nuevamente el tránsito de vehículos de carga, transporte público y particulares en uno de los principales ejes logísticos del país.

Sin embargo, las mesas de concertación continúan activas debido a las inconformidades planteadas por los manifestantes.

Durante los días de cierre, gremios económicos y autoridades advirtieron sobre millonarias pérdidas económicas y graves impactos en el abastecimiento nacional.

Según cifras entregadas por sectores del comercio exterior, diariamente por la vía a Buenaventura circulan más de 4.000 vehículos de carga que movilizan cerca de 55.000 toneladas de mercancía.

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Además, se estima que este corredor mueve aproximadamente $23 millones de dólares diarios en exportaciones y cerca de $70 millones de dólares en importaciones, consolidándose como una de las rutas más importantes para la economía colombiana.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) reportó que, debido a los bloqueos, más de 57.000 toneladas de carga quedaron represadas, generando afectaciones económicas cercanas a los $90 millones de dólares diarios.

En medio de la crisis, la administración distrital de Buenaventura solicitó la presencia del ministro de Minas, Edwin Palma, con el objetivo de avanzar en mesas técnicas que permitan resolver las peticiones relacionadas con formalización minera, restricciones ambientales y espacios de concertación institucional.

Aunque la movilidad ya fue restablecida, las autoridades y los gremios económicos mantienen seguimiento a los acuerdos que se desarrollan con el Gobierno Nacional para evitar nuevos cierres en este corredor estratégico.

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