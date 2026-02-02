Juez deja en libertad a presuntos fleteros capturados con armas en Fontibón

Resumen: Polémica en Bogotá: Juez liberó a dos presuntos fleteros capturados con armas en Fontibón. Uno de ellos tenía antecedentes por fuga de presos y hurto.

La indignación se apoderó de los habitantes de Bogotá tras conocerse que una peligrosa banda dedicada presuntamente al fleteo quedó en libertad, a pesar de haber sido capturada en flagrancia por la Policía.

Los sujetos, de 22 y 24 años, fueron sorprendidos merodeando un centro comercial en la localidad de Fontibón.

Según el reporte oficial, los delincuentes portaban armas de fuego y estaban ‘cazando’ a ciudadanos que retiraban grandes sumas de dinero de una entidad bancaria del sector.

A pesar de que la Policía presentó pruebas contundentes, incluyendo el decomiso de dos revólveres, un taxi y motocicletas usadas para el crimen, un juez de control de garantías decidió dejarlos libres.

El argumento del abogado fue que los jóvenes no tenían antecedentes vigentes; sin embargo, la base de datos de la institución contradice esta versión.

Uno de los detenidos por fleteo presenta anotaciones judiciales previas por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado, e incluso fuga de presos, un prontuario que parece no haber sido suficiente para dictar medida de aseguramiento.

Las cámaras de seguridad de la ciudad ya tenían rastreados los vehículos de esta banda, vinculándolos con atracos en el norte de Bogotá, específicamente en localidades como Usaquén, Engativá y Barrios Unidos.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de Seguridad Ciudadana, lamentó la decisión judicial y recordó que la trazabilidad de los videos demuestra la participación de estos sujetos en al menos cuatro casos de fleteo recientes.

El oficial fue enfático al decir que, aunque la Policía cumple con reunir el material probatorio, la justicia no siempre acompaña el esfuerzo de los uniformados.

La situación refleja una crisis profunda en el sistema judicial: durante el año 2025, de las 1.690 personas capturadas por porte ilegal de armas en Bogotá, 1.155 quedaron libres poco después de las audiencias. Mientras las víctimas de fleteo siguen temiendo por sus vidas, estos delincuentes vuelven a las calles con sus vehículos inmovilizados pero con la certeza de que el “brazo de la ley” parece flaquear ante los tecnicismos.

La Policía Nacional aseguró que continuará trabajando en la vigilancia de estas zonas bancarias para evitar que estos sujetos vuelvan a atacar.

