Se reactivan los diálogos de paz: Gobierno y Clan del Golfo superan crisis tras pacto Petro y Trump

El Gobierno Nacional anunció la reanudación de los diálogos de paz con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.

Tras una reunión de alto nivel en Bogotá, apoyada por países mediadores como Catar, Noruega y Suiza, las partes dieron por superada la suspensión de la mesa que había puesto en jaque el proceso de desmovilización.

La crisis se había desatado luego de que el grupo armado considerara un “atentado a la buena fe” los acuerdos de cooperación militar pactados entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

La tensión alcanzó su punto máximo el pasado 3 de febrero, cuando Petro entregó a Trump una lista de los capos más buscados, encabezada por el alias ‘Chiquito Malo’.

Este movimiento provocó que el grupo criminal se levantara de la mesa de diálogos de paz que se desarrollaba en Doha desde septiembre. No obstante, se logró un ambiente constructivo que permitió ratificar el avance de la desmovilización y el compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad de los territorios, especialmente en el noroeste del país, donde el conflicto ha sido más crudo.

A pesar de que el Clan del Golfo acusó inicialmente al mandatario de anteponer intereses personales, el comunicado conjunto de la oficina de paz señala que se han acordado compromisos para avanzar decididamente hacia un desarme a cambio de beneficios legales.

Con la mediación de la Conferencia Episcopal y la MAPP/OEA, el proceso de desmovilización retoma su curso, intentando equilibrar la presión internacional de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con la necesidad de una salida negociada al conflicto interno del país.

Comunicado del Grupo de Trabajo para el Espacio Sociojurídico entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – (a)EGC, sobre la reunión del pasado 9 de febrero de 2026. Continuamos avanzando con los compromisos de paz. pic.twitter.com/nxCJ7vOwId — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) February 17, 2026

