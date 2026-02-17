Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En 2026, las autoridades han logrado la recuperación de 284 motos y 42 carros en Medellín. Capturan a tres personas en Manrique y el Centro por este delito.

Ofensiva contra el hurto en Medellín: autoridades recuperan 326 automotores en lo que va de 2026

La lucha contra el robo de vehículos en la capital antioqueña no da tregua. Recientemente, la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional asestaron un nuevo golpe a las redes criminales dedicadas a este delito, logrando la captura de tres personas y la recuperación de varios automotores en operativos realizados en el nororiente y el centro de la ciudad.

Con estos resultados, la cifra de recuperación en lo que va de 2026 asciende a 326 automotores: 42 carros y 284 motocicletas que habían sido reportadas como robadas.

Uno de los operativos más importantes tuvo lugar en el barrio Manrique, donde las autoridades localizaron un inmueble que funcionaba como centro de acopio de motocicletas hurtadas.

En el sitio se logró la recuperación de cinco motos y la captura de un hombre encargado de custodiarlas.

De igual manera, en la comuna La Candelaria, fue interceptado un sujeto que conducía un vehículo robado en 2023, el cual transitaba con sus sistemas de identificación alterados bajo la modalidad de “gemeleo” para evadir a las patrullas de vigilancia.

La estrategia articulada se ha concentrado en inspecciones técnicas en parqueaderos y zonas críticas identificadas mediante análisis criminal.

Según el reporte oficial, los peritos han detectado sofisticadas modificaciones en números de chasis y motor, así como placas falsas diseñadas para ocultar el rastro del delito.

Los capturados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía, mientras que los vehículos iniciaron el proceso legal para ser devueltos a sus legítimos dueños.

