Resumen: La discusión actual sobre la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Medellín no busca prohibir ni demonizar el turismo, sino regular la proliferación ilegal de rentas cortas en zonas residenciales de baja mixtura para proteger la calidad de vida y la convivencia de los habitantes. Frente a las especulaciones sobre un supuesto impacto negativo a la economía local, la Dirección de Planeación aclaró que las restricciones en áreas predominantemente residenciales existen desde el Acuerdo 48 de 2014 y que las viviendas turísticas que ya operan con todos los permisos de ley mantendrán su funcionamiento. De este modo, la propuesta no impone nuevas prohibiciones ni afecta a los propietarios legalizados, sino que combate la informalidad de cerca de 2.900 inmuebles no regulados, al tiempo que aborda problemas de ruido e inseguridad para recuperar la armonía en los barrios de la ciudad.

El POT no va a acabar con las viviendas turísticas en Medellín, solo busca mejorar la calidad de vida de los paisas

Por estos días, Medellín tiene una de las discusiones más incómodas y difíciles de entender para muchos, y es la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial- POT -, que, entre otras cosas, regula el uso del suelo y es la hoja de ruta que define como debe crecer Medellín.

La discusión esta semana se ha centrado en un punto: Medellín quiere regular más puntos de la ciudad donde se restrinja la renta corta, es decir, que no se puedan alquilar viviendas turísticas.

Sobre este tema muchas personas han asegurado que esto sería un golpe al turismo de la ciudad y a la economía de familias que viven precisamente de alquilar sus apartamentos para rentas cortas. La directora de Planeación de Medellín, Luz Ángela González, conversó con Minuto30 y desmintió muchos de los comentarios en redes sociales.

Y es que, según un estudio realizado en los últimos días, no se le puede atribuir el incremento en el costo de los arriendos en la ciudad a las rentas cortas, pero este dato sería inexacto. El comercio en algunas zonas de Medellín hoy en día cobrarían hasta en dólares las cuentas y hay lugares de Medellín como Guayabal, El Poblado y Laureles donde los arriendos han subido más de un 102% en los últimos 12 años.

Yo si quisiera saber si esta es una postura del @CeDemocratico? Quieren que vivamos en medio de apartamentos en medio de unidades residenciales que se dediquen a la rumba y acaben con la vocación de estas unidades? Será que no se ha dado cuenta que todo al rededor se ha volvió… https://t.co/WQaHrcLeGJ pic.twitter.com/NEgF8hwtG4 — Clara (@claragiraldo) September 18, 2026

Pero eso no es lo único que se dice del tema. Medellín se divide de muchas formas, pero una de ella son las mixturas. En la ciudad existen zonas de baja, media y alta mixtura, y dependiendo de la categorización, se pueden tomar medidas. Por ejemplo, en los lugares de alta mixtura básicamente se permite cualquier uso del suelo, entonces podría haber comercio de cualquier tipo y rentas cortas, pero en las de baja mixtura siempre ha prohibido la vivienda turística y la renta corta, pues se ha priorizado solo para residencia permanente de las personas.

Esto se prestó para malas interpretaciones, pues si por ejemplo una persona que tiene un apartamento en renta corta en Belén le pasan su barrio a baja mixtura, no podría volver a alquilarlo para vivienda turística. Esto es totalmente falso, según lo explicó la directora de Planeación, que afirmó que “quien instalado su renta corta cumpliendo la norma del POT de 2014, puede seguir haciéndolo, pues tiene un derecho que el Estado no le negará. Al contrario, quien ha desarrollado esta actividad en zonas que siempre han sido residenciales, seguirán siendo prohibidas».

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A la fecha, en Medellín existen cerca de 8.900 viviendas turísticas en todo el territorio, de las cuales hay aproximadamente 2.900 que están en zonas de baja mixtura y que no deberían estar, pues este uso se encuentra prohibido en el Acuerdo 48 del POT vigente y eso no cambiará con la actualización del plan.

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Hay un punto que sí o sí debe quedar claro: Medellín busca proteger más la vivienda residencial, pero es enfático en que no quiere satanizar la vivienda turística, como algunos lo quieren hacer ver. El POT no plantea prohibiciones, solo regulaciones. Incluso se busca atacar la ilegalidad, pues desde hace muchos años están prohibidas las rentas cortas en zonas de baja mixtura, y donde se hacen lo hacen sin los permisos necesarios, y eso no es de esta administración, sino desde hace años que existe esa reglamentación.

Con esa explicación queda algo claro. La actualización del POT no está haciendo nuevas prohibiciones o dificultando la función de la vivienda turística, pues siempre ha estado restringida para la baja mixtura.

Ahora, no se trata solo del costo de los arriendos, sino de la calidad de vida. Uno de los puntos que quiere tratar la actualización del POT es la armonía y la seguridad de los habitantes. ¿Cuántas denuncias se reciben a diario por exceso de ruido en zonas residenciales, o incremento de hurto a extranjeros en barrios de la ciudad?

Hay un debate que no se ha dado en Medellín aún y no es solo un tema económico. Muchos habitantes están cansados de sentirse los extraños en sus lugares de residencia y quieren la armonía que existía hace 20 años, y esto solo lo puede regular el POT.

La ciudad no quiere disminuir el turismo, ni cerrarle una oportunidad de negocio a muchas familias. Solo se busca una forma de convivir todos guardando las proporciones necesarias para los diferentes espacios que tiene Medellín. En la ciudad hay espacio para todas las actividades, pero deben instalarse ordenadamente.

El POT no va a acabar con las viviendas turísticas en Medellín, solo busca mejorar la calidad de vida de los paisas