¡Emergencia en Valdivia! Río destruyó puente y dejó a 160 familias incomunicadas

Resumen: Declaran calamidad pública en Valdivia tras la destrucción de un puente por la creciente de un río, dejando a cerca de 160 familias incomunicadas.

La **calamidad pública** fue declarada en Valdivia, Antioquia, luego de que la creciente de un afluente destruyera un puente peatonal que comunicaba a varias veredas con el casco urbano del municipio. La emergencia mantiene incomunicadas a cerca de 160 familias de la zona rural.

La fuerza del agua provocó daños en la infraestructura y también afectó una vía terciaria, dificultando el desplazamiento de los habitantes de las veredas afectadas. Según el reporte de las autoridades, una persona resultó herida y una vivienda sufrió afectaciones.

Uno de los impactos más sensibles se presenta en la comunidad educativa. Nueve estudiantes de la institución educativa ubicada en la vereda Venecia no han podido desplazarse hasta su lugar de estudio debido a las condiciones de movilidad generadas tras la destrucción del puente.

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Ante la situación, la Alcaldía de Valdivia convocó un comité municipal de gestión del riesgo para evaluar los daños y determinar las acciones necesarias para atender la emergencia. Como resultado de esta evaluación, se tomó la decisión de declarar la **calamidad pública**, una medida que busca facilitar la gestión de recursos y ayudas ante la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional.

Las autoridades mantienen como prioridades la atención de las familias afectadas, la recuperación de la movilidad hacia las tres veredas que quedaron incomunicadas y la búsqueda de alternativas para garantizar el regreso de los estudiantes a sus actividades académicas.

Mientras avanzan las evaluaciones de las afectaciones, la comunidad permanece a la espera de las intervenciones necesarias para restablecer la conexión con el casco urbano y recuperar las condiciones de movilidad en este sector rural de Valdivia.

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