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Resumen: La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra siete cabecillas vinculados a la mesa de paz urbana de Itagüí tras decisión del Consejo de Estado.

Se les acabó el beneficio: reactivan órdenes de captura contra cabecillas de la mesa de paz en Itagüí

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra siete presuntos cabecillas criminales vinculados a la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí, luego de una decisión emitida por el Consejo de Estado que dejó sin efectos provisionales el beneficio que suspendía esas medidas judiciales.

Con esta decisión, las órdenes de captura vuelven a estar vigentes de manera inmediata para los señalados integrantes de estructuras criminales con presencia en el Valle de Aburrá.

La medida se adoptó después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendiera parcialmente la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se había frenado temporalmente la ejecución de capturas contra estos cabecillas como parte de los acercamientos relacionados con la política de Paz Total.

Entre los afectados aparecen Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “El Montañero”; Alberto Antonio Henao Acevedo, alias “Alber”; Edilberto Dimaría Oliveros Correa, alias “Mundo Malo”; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias “Clemente”; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias “El Abogado”; Fredy Alexánder Henao Arias, alias “Naranjo”, y Rodrigo Henao Acevedo, alias “Perica”.

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Según el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional no habría cumplido con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para suspender órdenes de captura a integrantes de estructuras armadas. El alto tribunal señaló que debía realizarse un análisis individual de cada caso y no una suspensión generalizada.

Además, la corporación consideró que existía un posible riesgo de fuga internacional, debido a que las medidas cobijaban zonas como Medellín, Valle de Aburrá, Rionegro y Bogotá, incluyendo sectores cercanos al aeropuerto José María Córdova.

La Fiscalía también informó que la decisión ya fue comunicada a las autoridades judiciales y a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para que se dé cumplimiento inmediato a la medida.

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