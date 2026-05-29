Así fabricaban miles de medicamentos falsos en bodega clandestina de Bogotá

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Resumen: La Policía desmanteló una fábrica clandestina de medicamentos falsos en Kennedy, Bogotá. Más de 213 mil unidades estaban listas para distribución ilegal.

El operativo fue adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera en una bodega ubicada en la localidad de Kennedy. En el lugar, los uniformados encontraron maquinaria artesanal, empaques que simulaban marcas reconocidas y sustancias utilizadas para fabricar los productos en medio de condiciones de alta insalubridad.

Según explicó el coronel Daniel Lozano, director de la Policía Fiscal y Aduanera, durante la diligencia fueron hallados insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, cajas y empaques empleados para la elaboración de medicamentos falsos destinados a aliviar síntomas digestivos.

Las autoridades informaron que en el sitio fueron incautadas 213.204 unidades listas para ser comercializadas ilegalmente.

De acuerdo con la investigación, los productos eran preparados sin controles sanitarios y en espacios contaminados, lo que representaría un riesgo para la salud de quienes los consumieran.

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El intendente Ómar Barón, perito de la Policía Fiscal y Aduanera, aseguró que en el lugar se evidenció una inadecuada manipulación de los elementos y graves condiciones de contaminación.

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Además, explicó que uno de los métodos para identificar medicamentos falsos está relacionado con la calidad de los empaques y los sistemas de impresión utilizados.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía comprar únicamente en establecimientos autorizados y desconfiar de productos con precios demasiado bajos.

Durante la misma operación, en otro allanamiento realizado en el centro de Bogotá, también fueron incautadas seis toneladas de caramelos a los que presuntamente les habrían eliminado las fechas de vencimiento para revenderlos en el mercado.

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