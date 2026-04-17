Alcalde Galán reactiva CAI Calle 13 y entrega 144 motocicletas a la Policía

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Carlos Fernando Galán reactivó el CAI de la Calle 13 en Fontibón y entregó 144 motos para combatir la extorsión y el hurto en Bogotá.

En un esfuerzo por retomar el control de los corredores críticos que conectan a la capital con la región, el alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía de la cúpula de seguridad, anunció la reactivación estratégica del Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Calle 13.

Esta unidad, ubicada en la localidad de Fontibón, no llega como un simple acto administrativo, sino como una herramienta de choque para frenar el delito en una zona donde la frontera entre la ciudad y los municipios vecinos suele ser aprovechada por la delincuencia.

La operación de este CAI contará con 17 uniformados divididos en turnos de 24 horas, garantizando presencia permanente en un punto neurálgico para el transporte de carga y pasajeros.

La puesta en marcha de esta infraestructura permite que el servicio de vigilancia se extienda de manera efectiva a 10 barrios del sector, entre ellos San Pablo, La Estancia, El Recodo y Puente Grande.

Lea también: Expresidente Álvaro Uribe alerta por posible atentado contra Paloma Valencia

Según el Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la MEBOG, esta operación impactará positivamente a cerca de 80.000 ciudadanos que pedían mayor presencia policial.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Galán también hizo entrega de 144 motocicletas nuevas destinadas a fortalecer los grupos de inteligencia del Gaula, la Sijín y la Sipol, buscando cerrar el cerco a delitos de alto impacto como la extorsión y el hurto que azotan el occidente bogotano.

Con esta nueva entrega, la ciudad ya supera las 800 motocicletas renovadas en lo que va del periodo de Galán, quien fue enfático en señalar que la seguridad requiere de tecnología y movilidad real.

El mandatario también destacó que Bogotá ya tiene conectadas 14.000 cámaras al centro de monitoreo C4, integrando herramientas de analítica de video para identificar criminales en tiempo real.

Al cierre del evento, el alcalde reiteró su llamado al Gobierno Nacional para discutir una política criminal más severa, argumentando que no basta con capturar a los delincuentes si estos regresan a las calles a reincidir pocos días después.

Más noticias de Bogotá