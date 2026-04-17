Expresidente Álvaro Uribe alerta por posible atentado contra Paloma Valencia

Resumen: El expresidente Uribe alerta sobre un posible atentado contra Paloma Valencia y menciona a cabecillas del ELN. Autoridades aún no confirman la información.

Una nueva alerta por un posible atentado contra la candidata presidencial Paloma Valencia encendió el debate político en el país, luego de que el expresidente Álvaro Uribe revelara información que, según él, apunta a un riesgo directo contra la dirigente.

De acuerdo con lo manifestado por Uribe, habría indicios sobre un presunto plan para ejecutar un atentado contra Paloma Valencia, el cual estaría siendo estructurado por integrantes del ELN.

El exmandatario aseguró que la información proviene de fuentes que señalan a dos cabecillas de ese grupo armado como posibles responsables de la supuesta amenaza.

En sus declaraciones, también afirmó que existirían directrices dentro de esa organización para influir en el panorama electoral, mencionando un eventual respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. Estas afirmaciones se dan en un contexto de creciente tensión política y de movimientos en las encuestas de intención de voto.

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El pronunciamiento del líder político se suma a otras advertencias recientes sobre la seguridad de figuras públicas en medio del proceso electoral. Incluso, desde sectores internacionales se han expresado preocupaciones por posibles riesgos que enfrentan algunos candidatos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la existencia de un plan concreto ni han emitido un reporte detallado sobre estas denuncias. Sin embargo, el llamado a reforzar las medidas de protección para los aspirantes presidenciales vuelve a tomar fuerza en el país.

El caso se conoce en medio de un ambiente político marcado por señalamientos cruzados y preocupaciones sobre la seguridad en la contienda electoral, lo que ha llevado a diferentes sectores a pedir garantías para el desarrollo de unas elecciones seguras.

Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia;

Dan la orden de votar por Iván Cepeda para… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 17, 2026

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