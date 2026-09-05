¡Reacción inmediata! Gobernación activa ruta para proteger a adulta mayor agredida en Apartadó

Resumen: La Gobernación de Antioquia activó una ruta de atención tras la agresión contra una adulta mayor en un Centro del Adulto Mayor de Churidó Pueblo, en Apartadó. Las autoridades trabajan con la Alcaldía y la Policía de Urabá para garantizar su protección y la de su familia, mientras revisan las condiciones de habilitación del lugar y avanzan en la verificación de las personas señaladas.

La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, activó una ruta de atención para proteger a una adulta mayor que fue víctima de una agresión en un Centro del Adulto Mayor ubicado en Churidó Pueblo, corregimiento de Apartadó, en Urabá.

La administración departamental rechazó los hechos y señaló que, una vez tuvo conocimiento de lo ocurrido, comenzó a coordinar acciones con la Alcaldía de Apartadó y la Policía de Urabá para atender la situación y garantizar medidas de protección tanto para la mujer como para su familia.

De acuerdo con Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión de Antioquia, dentro de las actuaciones adelantadas se activaron los códigos Púrpura y Fucsia, como parte de la respuesta institucional frente a lo sucedido.

La funcionaria explicó que actualmente se realiza una evaluación de la situación de la adulta mayor y de las posibles consecuencias derivadas de la agresión. Además, las autoridades departamentales revisan las condiciones de habilitación del centro donde ocurrieron los hechos para determinar las medidas que correspondan.

“Desde la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud queremos manifestar nuestro rotundo rechazo por la situación presentada con la adulta mayor en un corregimiento en el municipio de Apartadó, donde fue violentada por unas personas, estando esta señora en total estado de indefensión. Estamos evaluando las condiciones de habilitación del Centro de Atención del Adulto Mayor donde se presentaron los hechos para tomar las acciones que correspondan. No vamos a permitir que situaciones como estas vuelvan a suceder en ningún centro de atención de adulto mayor del departamento”, afirmó Solano Sánchez.

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Verificación sobre las personas señaladas

La respuesta institucional también involucra a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, que se articuló con la Policía de Urabá para verificar los antecedentes de las personas señaladas por la agresión.

Esta labor hace parte de las acciones destinadas a avanzar en la investigación del caso y establecer la información relacionada con quienes estarían involucrados en los hechos.

Mientras avanzan estas actuaciones, la Secretaría de Salud e Inclusión Social mantiene activa la respuesta institucional frente a la situación y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia, abuso o vulneración de los derechos de las personas mayores en el departamento.

Revisión del centro donde ocurrieron los hechos

Uno de los aspectos que actualmente está siendo evaluado por la Gobernación de Antioquia corresponde a las condiciones de habilitación del Centro de Atención del Adulto Mayor de Churidó Pueblo.

Según explicó la secretaria de Salud e Inclusión, esta revisión permitirá determinar las acciones que correspondan frente al establecimiento, en el marco de las competencias de la administración departamental.

La Gobernación señaló que continuará trabajando de manera articulada con las autoridades municipales y policiales para atender el caso y garantizar la protección de la adulta mayor y su familia.