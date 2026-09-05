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Resumen: Nancy Agudelo fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión por estafar a más de 30 personas mediante falsas inversiones en Medellín y Bucaramanga. La investigación determinó que obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos, ofreciendo rendimientos de hasta el 45 % y captando recursos de hasta 763 millones de pesos por persona.

¡Cayó la falsa empresaria! Condenan a más de 10 años a mujer que estafó a más de 30 inversionistas

Una investigación de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín permitió establecer que Nancy Agudelo habría convencido a cerca de 30 personas de entregar dinero para participar en supuestas inversiones relacionadas con la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos.

Los hechos ocurrieron en Medellín y Bucaramanga entre enero de 2019 y noviembre de 2024. Durante ese periodo, la procesada se presentó como empresaria y promovió oportunidades de negocio a través de dos compañías.

De acuerdo con la investigación, para generar confianza entre los interesados, Agudelo aseguraba contar con contratos con reconocidas empresas multinacionales y ofrecía rendimientos de entre 7 % y 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

Los recursos entregados por las víctimas iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos. Los pagos se realizaron en efectivo o mediante transferencias a cuentas de otras dos personas. En uno de los casos, la inversión incluso incluyó la entrega de un vehículo.

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Cuando los pagos no se realizaban en los tiempos acordados, la procesada justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o con presuntos incumplimientos de clientes con los que, según afirmaba, mantenía relaciones comerciales.

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Las pruebas recopiladas durante el proceso establecieron que Agudelo obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos.

Tras el avance del proceso judicial, Nancy Agudelo aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo. Posteriormente, un juez de conocimiento la condenó a 10 años y 3 meses de prisión.

La sentencia fue emitida por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares.

La decisión es de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.