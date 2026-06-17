Reabren la vía Panamericana tras 14 horas de bloqueo por protesta

Resumen: La vía Panamericana fue reabierta tras más de 14 horas de bloqueo por una protesta de trabajadores del Ingenio La Cabaña, que exigen soluciones a la crisis de la empresa.

La vía Panamericana volvió a operar con normalidad luego de permanecer bloqueada durante más de 14 horas en el sector del peaje de Villa Rica, en el norte del Cauca, debido a una protesta protagonizada por trabajadores del Ingenio La Cabaña.

La manifestación comenzó en la mañana del martes y se extendió hasta la madrugada de este miércoles, generando graves afectaciones en la movilidad sobre uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano, utilizado por miles de viajeros y transportadores entre Cali y Popayán.

Los participantes en la protesta denunciaron una compleja situación económica derivada de la crisis que atraviesa el ingenio azucarero.

Según indicaron, existen retrasos en el pago de varias quincenas, situación que estaría afectando a cientos de familias que dependen de esta actividad productiva.

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Trabajadores, sindicatos y comunidades vinculadas al sector señalaron que la incertidumbre crece ante la posibilidad de que la empresa cierre sus operaciones. Además, advirtieron sobre el impacto que tendría una eventual liquidación en el empleo y la economía de varios municipios del norte caucano.

Ante el panorama, el Ministerio del Trabajo promovió una mesa de diálogo con participación de representantes del Gobierno Nacional, directivos de la empresa, organizaciones sindicales y autoridades locales, con el propósito de buscar alternativas que permitan atender la situación laboral y social.

Finalmente, las autoridades confirmaron la reapertura total de la vía Panamericana en ambos sentidos, luego de que los manifestantes se retiraran tras alcanzar acuerdos preliminares con las entidades competentes.

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